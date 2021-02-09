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Lenoir-Rhyne announces Dean's, President's lists
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Lenoir-Rhyne announces Dean's, President's lists

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Lenoir-Rhyne University recently announced the Dean's and President's list of students for the Fall 2020 semester.

Dean's List

The following students who have a grade point average of 3.50 to 3.89 were recognized:

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FIRST NAMELAST NAMECITYSTATECOUNTRY
RiaActonLeicester UK
ZacharyAdkinsonHendersonvilleNCUSA
GezellAlberto-TenjhayNewtonNCUSA
JacobAlesiaApharettaGAUSA
KenleighAlexanderHickoryNC 
KevinAlonso-EchegarayConoverNCUSA
JordanAmedioValeNCUSA
BlakeAndersonHickoryNCUSA
HaileyAndrewsConoverNCUSA
MaciAnnasLenoirNCUSA
SarahAttallaPanama City BeachFLUSA
DianaBabinetsOdessa UKRA
AlyssaBaileyWinston SalemNCUSA
KatelynBarkerGranite FallsNC 
MaddenBatesGranite FallsNCUSA
MorganBeelerOcean Isle BeachNCUSA
HannahBensonChillicotheILUSA
OliviaBentonHiddeniteNC 
AspenBilalShelbyNCUSA
BethanyBlackConoverNCUSA
ElizabethBlackSaint JohnsFLUSA
StarrBlackburnSherrills FordNCUSA
MadelineBlackwellLexingtonNCUSA
KierstenBohnCatawbaNCUSA
ParisBoldonConoverNCUSA
HunterBolickHickoryNC 
EliseBostSalisburyNCUSA
SierraBostStatesvilleNCUSA
ElizabethBowmanThomasvilleNCUSA
ReilleyBowmanTaylorsvilleNCUSA
SarahBradleyZirconiaNCUSA
GraysonBreedloveCartersvilleGAUSA
AlanaBridgesMorgantonNCUSA
IanBrinsonMoultrieGAUSA
MadisonBrooksConcordNCUSA
AnitaBrownTaylorsvilleNCUSA
PaytonBryantClaremontNCUSA
BriannaBumgarnerConoverNCUSA
AdriannaBustleHarmonyNCUSA
KananButlerCaryNCUSA
AndrewButterfieldNewtonNCUSA
MaracleByrdMaidenNCUSA
SashaCableHickoryNCUSA
AlexanderCakeOak RidgeNCUSA
AddisonCaldwellSherrills FordNCUSA
RichburgCantySumterSCUSA
TaylorCarterMaidenNCUSA
CarleeCaskaddonTaylorsvilleNCUSA
AndreaCastilloWaynesvilleNC 
ClaraCerfontSprimont BELG
JadenChapmanTaylorsvilleNCUSA
SiennaChathamTaylorsvilleNCUSA
TaraChathamHiddeniteNCUSA
JenniferChavezHickoryNCUSA
AshlenCheersMaidenNCUSA
KelliChildersHickoryNCUSA
OliviaChungHickoryNCUSA
WestonChurchHickoryNCUSA
WilliamCiscoCummingGAUSA
LoganClarkLenoirNCUSA
MaryClementOxfordNCUSA
DawsonCliffordHickoryNCUSA
GabriellaCloningerChina GroveNCUSA
CambrieCochranDunkirkMDUSA
GwendolynCoffeyConnelly SpringsNCUSA
DanielConnorSpartanburgSCUSA
AndrewCookHickoryNCUSA
ChloeCookHickoryNCUSA
KalieCookHickoryNCUSA
GabrielCornColumbiaSCUSA
AllesonCornettGranite FallsNCUSA
JacksonCorriganJohns CreekGAUSA
MoriahCreasmanRobbinsvilleNCUSA
ThomasCrosby MorgantonNCUSA
TylerCroweConoverNCUSA
JordanCruceHarrisburgNCUSA
CarlyCulbertsonMorgantonNCUSA
TristanDameronGranite FallsNCUSA
KristinDamronConnelly SpringsNCUSA
EmmaDavisValdeseNCUSA
PhillipDavisBelmontNC 
JaimeDe Manuel Romero Alicante SPAIN
SamuelDealHickoryNCUSA
SamanthaDeislerMiddleburyINUSA
AkaysiaDelaneyGreensboroNCUSA
LaurenDellingerMatthewsNCUSA
MatthewDeweyOrlandoFLUSA
ManaliDhanakDallasNCUSA
HowardDickinsonCharlotteNCUSA
KathleenDodgeGreensboroNCUSA
Daniel DorantesCorneliusNCUSA
BethanyDozierRock HillSCUSA
ChristopherDrumMaidenNCUSA
MichaelDysonTaylorsvilleNC 
ClaireEarpHickoryNCUSA
ThomasFarlowAlexanderNCUSA
SamuelFlemingCharlotteNCUSA
KatinaFlowersHickoryNCUSA
CalebFlunoNashvilleNCUSA
DylanFosterHyattsvilleMDUSA
LaneyFoxParklandFLUSA
RebeccaFoxCullowheeNCUSA
MackenzieFoyleUnionville ON CA
TaylorGardinMorgantonNCUSA
AdamGastTaylorsvilleNCUSA
MadisonGeeHickoryNCUSA
DestinyGeougeMarionNC 
FatimaGhalebBosticNCUSA
CarlyGodfreyHickoryNCUSA
HeatherGoldenLenoirNCUSA
JoseGonzalez-PerezHickoryNCUSA
KyleighGoodmanMooresvilleNCUSA
AustinGormanHickoryNCUSA
AllyGossFranklintonNCUSA
GarettGreeneHickoryNCUSA
KenleaGreeneLeniorNCUSA
SamanthaGriceConnelly SpringsNCUSA
KatelynnGrimesSpring LakeNCUSA
AustinGrossMurrells InletSCUSA
KatieGullTaylorsvilleNCUSA
ElizabethGulovichPinehurstNCUSA
AlecGwynShelbyNCUSA
EthanHallWaynesvilleNCUSA
KoryHammettOxfordNCUSA
TaylorHammettOxfordNCUSA
MatthewHancockHickoryNCUSA
MadelineHardyMadisonNCUSA
MakaylaHarkeyLincolntonNCUSA
EmilyHarmanChesapeakeVAUSA
AnnaHarshawGreensboroNCUSA
NeelyHarvellNewtonNCUSA
AshleyHawkinsOlinNCUSA
MasonHawksMount AiryNCUSA
EmilyHayesScottsdaleAZUSA
I'AsiaHeardHickoryNCUSA
ReganHedrickConoverNCUSA
BryceHeidingerRaleighNCUSA
DanielleHeindlFort MyersFLUSA
R ParkleyHenningsEast BendNCUSA
SierraHensleyMorgantonNCUSA
VictoriaHensleyMarionNCUSA
GreysenHerbertConoverNCUSA
AddisonHerndonGreensboro NCUSA
EmilyHillSupplyNCUSA
FaithHiltonHickoryNCUSA
JosieHiseConnelly SpringsNCUSA
ErinHoganLawndaleNCUSA
AbigailHokeMaidenNCUSA
TiffanyHolmanHickoryNCUSA
AshleyHoodClaremontNCUSA
CaraHoustonStatesvilleNCUSA
IveyHuffmanClaremontNCUSA
UsbaldoHuitronConoverNCUSA
CarlieHyattHudsonNCUSA
ChristianImpagliazzoHickoryNCUSA
SeanIncardonaSalisburyNCUSA
ChristopherJacksonInmanSCUSA
De'AndreJacksonMurphyNCUSA
BlakeJeffersonLithoniaGAUSA
XavierJenningsShelbyNCUSA
AmandaJohnsonMount HollyNCUSA
NoahJohnsonJohns CreekGAUSA
VictoriaJohnsonAsheboroNCUSA
MiltonJohnstonChesapeakeVAUSA
CallistaKaleConnelly SpringsNCUSA
HalleKarohlHICKORYNCUSA
AnnaKeightleyHarrisburgNCUSA
C'DariusKelleyUnion PointGA 
BradenKellyHickoryNCUSA
ScarlettKellyKent UK
BrookeKelseySimpsonvilleSCUSA
ElizabethKesslerSyracuseNYUSA
SammanthaKiblerHickoryNC 
AshleyKidwellHickoryNCUSA
CalebKnightStatesvilleNCUSA
MicahKnightStatesvilleNCUSA
SarahKnightenDurhamNCUSA
MatthewKowalskiMilanOHUSA
AndieKuipersHarare ZIMB
JanetKwambaiCookevilleTNUSA
CassieLaflerPenn YanNYUSA
ElizabethLailMorgantonNCUSA
HannahLailTaylorsvilleNCUSA
KadeLammersOtsegoMNUSA
MacyLandLincolntonNCUSA
ElijahLastMatthewsNCUSA
BrookeLawrenceConnelly SpringsNCUSA
MadisenLawsLenoirNCUSA
ColbyLensingWake ForestNCUSA
KyleeLeonhardtLincolntonNCUSA
AlyssaLivengoodHamptonvilleNCUSA
KadariusLotharpIndian TrailNCUSA
ShannonLuckmanDenverNCUSA
MadisonLuncefordValeNCUSA
NatalieLutzKings MountainNCUSA
JaredMabarakMatthewsNCUSA
AlyviaMackeyBessemer CityNCUSA
AngelMartinLinwoodNCUSA
CourtneyMartinHickoryNCUSA
SarahMartinMaidenNCUSA
BrianMartinezMaidenNCUSA
JuanMartinezMorgantonNCUSA
LylianaMartinezMaidenNC 
JocelynMasonHiddeniteNCUSA
KyleMasonRoyersfordPAUSA
EmilyMaxfieldConoverNCUSA
JonathanMayeDuluthGAUSA
CortneyMcCallClaremontNCUSA
TysonMcclainSpartanburgSCUSA
KyrstinMcClureWaynesvilleNCUSA
NathanMcdanielsUnion GroveNCUSA
HeatherMcDowellConnelly SpringsNCUSA
SydneyMcGillStatesvilleNCUSA
BrysonMcGinnisForest CityNCUSA
MorganMcginnisMorgantonNCUSA
PiersonMcManusOakboroNCUSA
MicahMcreaHickoryNCUSA
TaylorMeadowsHendersonvilleNCUSA
VincentMidasCatawbaNCUSA
AaronMiechielsCummingGAUSA
BradenMillerClaytonNCUSA
JamieMillerClaremontNCUSA
KinseyMillerClaremontNCUSA
LaurenMillerThomasvilleNCUSA
CharlesMisenheimerMonroeNCUSA
GabrielleMitchellMorgantonNCUSA
LandraMohlerStatesvilleNCUSA
IsabellaMoodyTaylorsvilleNCUSA
KiaraMooreRussellvilleTNUSA
NatalieMooreMorgantonNCUSA
DavisMooseAlbemarleNCUSA
JolanMoreyCalgary Alberta CAN
NicolasMoserVienna AUST
LaurenMuehlHudsonNCUSA
SamuelMurphyGranite FallsNCUSA
DennisNanceResacaGAUSA
JosephNeelPanama City BeachFLUSA
JonathanNeforesNewtonNCUSA
BrysonNewtonMorehead CityNCUSA
NicholasNiesChapinSCUSA
SavannahNippaSanibelFLUSA
BrennaNonakaWoodbridgeVAUSA
SkylarOliverMooresvilleNCUSA
EmmaOlssonGunnarskog SWED
EricOrtegaMaidenNCUSA
DevinOsborneCrestonNCUSA
SehyunParkMorgantonNCUSA
AndrewPatrickCatawbaNCUSA
BreannaPaulCandlerNCUSA
MirabellePedersenDenverNCUSA
BethanyPerryLexingtonNCUSA
KathrynPerryNewtonNCUSA
MeganPhamHickoryNCUSA
HunterPhelpsHickoryNCUSA
DamianPierceConoverNCUSA
LaurenPooleGastoniaNCUSA
JessicaPowellStatesvilleNCUSA
TaylorPrallTipp CityOHUSA
NathanielQuillinMardela SpringsMDUSA
JessicaRakesHamptonvilleNCUSA
BriannaRandazzoWaxhawNCUSA
JozlandReeceHickoryNCUSA
MiraRegisterHuntersvilleNCUSA
MauroRenteriaValeNCUSA
NoahRhyneLincolntonNCUSA
EliRiggsMount AiryNCUSA
MeganRobbAberdeen UK
SerenityRobbinsHickoryNCUSA
ColetteRompSimpsonvilleSCUSA
SusanneRoperDenverNCUSA
MakiyahRoseboroDenverNCUSA
KatelynRossMaidenNCUSA
DestinyRoyHickoryNCUSA
DrewRoysterGreensboroNCUSA
LaurenRussellAdvance NCUSA
TapangaSalaiConoverNCUSA
DeanScicchitanoLeawoodKSUSA
MakyahScottYadkinvilleNCUSA
JohnSeabraConoverNCUSA
CameronSechlerCaryNC 
MakennaSeghersWentzvilleMOUSA
ElijahShabazzRaleighNCUSA
MeganShackelfordRoebuckSCUSA
JessieSharpeStatesvilleNCUSA
JordanShealeyWarner RobinsGAUSA
HollySherrillLenoirNCUSA
CotySiemerHickoryNCUSA
AshleySierzengaConoverNCUSA
AliciaSigmonClaremontNCUSA
DawsonSigmonConnelly SpringsNCUSA
JacksonSigmonHickoryNCUSA
DariusSimmonsGarnerNCUSA
MakaylaSlateConoverNCUSA
AbigailSmithBosticNCUSA
ConnorSmithWinston-SalemNCUSA
EthanSmithMcminnvilleTNUSA
KaitlynSmithLexingtonNCUSA
RheannanSmithConnelly SpringsNCUSA
TramontSmithWinston SalemNCUSA
CourtneySnowJonesvilleNCUSA
MariaSotoHiddeniteNC 
EricaSprinkleTaylorsvilleNCUSA
ChristianStarckeThe WoodlandsTXUSA
TannerStirewaltConnelly SpringsNC 
TrinityStorieGranite FallsNCUSA
TristanStraderReidsvilleNCUSA
ZacharySwansonCockeysvilleMDUSA
KimberlynSwiftClaremontNCUSA
JordanSwinkLenoirNCUSA
AndreiTamasHickoryNCUSA
JacobTeagueTaylorsvilleNCUSA
LandonTeagueHickoryNCUSA
AlannahThomasWintervilleNCUSA
GraceThompsonMooresvilleNCUSA
OliviaThornCharlotteNCUSA
WilliamThroneburgNewtonNCUSA
ChristopherTorres-OrtizHickoryNCUSA
KaileyTravisConoverNCUSA
YamyletTrejoLincolntonNCUSA
LaceyTriplettBoomerNCUSA
JoannaTrudnakDallasNCUSA
JovaniValdezStatesvilleNCUSA
Mai DerVangHickoryNCUSA
ElizabethVanoverSherrills FordNCUSA
ChloeVaughnHigh PointNCUSA
TylerVerlanicSuamicoWIUSA
EmilyVestalHickoryNCUSA
AliciaWahlbergStockholm SWED
DawsonWalkerLenoirNCUSA
MarandaWallaceGastoniaNCUSA
CharlotteWarnerBurlington CAN
DarahWatsonHickoryNCUSA
EmilieWeaverHickoryNC 
BrandonWebsterHuntersvilleNCUSA
AlexisWerveRound LakeILUSA
LucyWhelanAberdeen UK
KelseyWhitakerWestfieldNCUSA
Ceque'AWilliamsSalisburyNCUSA
CheyenneWillisValeNCUSA
DiennaWillisValdeseNCUSA
KaitlynWilsonLenoirNCUSA
LaurenWilsonLenoirNCUSA
SydneyWilsonHendersonTNUSA
ReaganWomackHickoryNCUSA
RashadYeldingDaphneAL 
MarcusYoungHickoryNCUSA
KileyYurchakLandisvillePAUSA

President's List 

The following students who have a grade point average of 3.9 and above were recognized:

FIRST NAMELAST NAMECITYSTATECOUNTRY
HunterAdkinsLenoirNCUSA
HoldenAldridgeHickoryNC 
TeganAllanBooneNCUSA
ChaseAllbaughTallahasseeFLUSA
CarolinaAllenRutherfordtonNCUSA
PatrikAlvestrandNorrköping SWED
GunnarAndersonHiddeniteNCUSA
DenisseAngeles-ValenciaHickoryNCUSA
SpencerAshbySpartanburgSCUSA
MadisonAsherAbingdonVAUSA
RhodriAtkinsonCloucester UK
GabrielBakerHickoryNCUSA
OliviaBakerFincastleVAUSA
AlexanderBallardWinston SalemNCUSA
CameronBameGastoniaNCUSA
CassieBarkerLowgapNCUSA
LeAnaBarloweGranite FallsNCUSA
ChloeBarnesLincolntonNCUSA
AliviaBarrierTaylorsvilleNCUSA
CameronBauteHarrisburgNCUSA
KatlyndBeachLenoirNCUSA
JaycieBeamRutherford CollegeNCUSA
BriannaBeardNewtonNCUSA
HannahBeasleyDobsonNCUSA
JoleenBeckhamStony PointNCUSA
WalterBenjaminCharlotteNCUSA
LouiseBergAhus Skane  SWED
AbbieBiddleSeymourTNUSA
JocelynBivensHickoryNCUSA
AdieBjerknessBryson CityNCUSA
ElizabethBlackLexingtonNCUSA
ChristopherBlackwellAbingdonMDUSA
VictoriaBlakeLincolntonNCUSA
LisaBoernigenHaar GERM
MargaretBogartShawneeKSUSA
EthanBolickLincolntonNC 
EricBostonHickoryNCUSA
SydneyBowmanConnelly SpringsNCUSA
RobertBrooksDallasTXUSA
CaleighBrownSherrills FordNCUSA
DavidBushConoverNCUSA
NathalieCabreraJeffersonNCUSA
CarleyCampSpartanburgSCUSA
EllieCampbellPinehurstNCUSA
AnnaCarmona-TenjhayNewtonNCUSA
DanielaCarrancoMooresvilleNCUSA
Maggie LouCarterConoverNCUSA
VictorCascon MartinSalamanca SPAIN
CarmenCerritoNewtonNCUSA
BrettChildersGranite FallsNCUSA
ChaseChildersGranite FallsNCUSA
EmilyChildersN. WilkesboroNCUSA
EllieChungHickoryNCUSA
ChelseaCockerhamState RoadNCUSA
LaurenCoxSherrills FordNCUSA
MelissaCraemerRaleighNCUSA
MikaylaCristinoHickoryNCUSA
AleishaCruwysBournemouth UK
MichaelCudaOrlandoFLUSA
KylieDahlbergFlagler BeachFLUSA
JacobDaltonNewtonNCUSA
TrentDavisDouglasvilleGAUSA
AddisenDeLucasHarrisonburgVAUSA
KateDevriesTaylorsvilleNCUSA
JesseDickinsonMarionNCUSA
AlexDoDenverNCUSA
EmilyDuncanNewtonNCUSA
ToronEcclestonCalgaryABCAN
KinseyElderHickoryNCUSA
KieraElliottCharlotteNCUSA
HannahEvansStatesvilleNCUSA
LiamFarrellCalgaryABCAN
BraelynFaustStatesvilleNCUSA
RachelFischerCliftonVAUSA
SamuelFisherHickoryNCUSA
WilliamFisherHickoryNCUSA
IsabellaFonnesuHickoryNCUSA
CameronFordTaylorsvilleNCUSA
CaitlynnFoxOlinNCUSA
AmandaFredoStatesvilleNCUSA
SamuelFryeTaylorsvilleNCUSA
SophieGaineyCharlotteNCUSA
KaraGavaghanWest SalemWIUSA
SkylarGibsonDenverNCUSA
JohnGonzalezLenoirNCUSA
JairGonzalez-CardenasConoverNCUSA
JaylaGoreTaylorsvilleNCUSA
ChristopherGrantSanfordNCUSA
ChaseGriffinMount HollyNCUSA
LilyGuzmanConoverNCUSA
HelenHamiltonGreensboroNCUSA
SeanHammellLeavenworthKSUSA
DakotaHammonsHickoryNCUSA
LauraHarbinHickoryNCUSA
FrederickHardisonWilliamstonNCUSA
RachelHartLenoirNCUSA
MadisonHartmanHickoryNCUSA
JosephHartnessStatesvilleNCUSA
CatherineHaynesHudsonNCUSA
SarahHelfertHickoryNCUSA
JoelHemmingsNottingham UK
MauricioHernandez GutierrezMonterrey MEX
KatherineHickmanAtlantaGAUSA
CarolineHilliardCatawbaNCUSA
SarahHiltonHickoryNCUSA
JuliaHoldrenConcordNCUSA
TaylorHollernNewtonNCUSA
SavannahHortonAndrewsNC 
BradenHoustonIowa CityIAUSA
MelenaHowellWest JeffersonNCUSA
HaileyHuffmanSalisburyNCUSA
MackenzieHulseySanfordNCUSA
BaileyHuntHickoryNCUSA
IsabelleHurdLoganvilleGAUSA
SanneJanssenMaastricht NETHER
TristanJarvisNewtonNC 
WilliamJohnsonHickoryNCUSA
SydneyKarreNewtonNCUSA
MagdaleneKellerCharlotteNCUSA
AustinKelleyCatawbaNCUSA
AuroraKingJonesvilleNCUSA
KelseyKrumanockerHickoryNCUSA
JessicaLaignPittsboroNCUSA
NatalieLailNewtonNCUSA
JarodLargePerth AUSTRA
NealieLawingMaidenNCUSA
JoshuaLazenbyBeverley UK
TravisLeasureHickoryNCUSA
TamaraLeboTaylorsvilleNCUSA
KaitlynLehmanAcworthGAUSA
KatrinaLinderClaremontNCUSA
MitchellLinklaterSaskatoon CAN
KorbinLittleLincolntonNCUSA
TannerLloydHickoryNCUSA
CaseyLovettBushnellFLUSA
HunterLunsfordGranite FallsNCUSA
NoahMartinGreensboroNCUSA
WilliamMartinBurlingtonNCUSA
MatyMbyeRaleighNCUSA
TatumMcBridePleasant HillOHUSA
HannaMcClungBuckhannonWV 
NathanielMcCormickMatthewsNCUSA
ConnorMcNeilHickoryNCUSA
LindseyMeadowsHickoryNCUSA
BritneyMellettPippersvillePAUSA
EvelinMenyhartMogyorod HUNGRY
NolanMetcalfHickoryNCUSA
AmandaMikealmooresville NCUSA
HollisMillerConcordNCUSA
HeatherMizellConoverNCUSA
AlexandriaMockKernersvilleNCUSA
MylesMoffatAirdrie ABCAN
AinaMoliner SerraMataro SPAIN
CarlesMontoliu LoboValencia SPAIN
HaleyMooreStony PointNCUSA
TaylorMooreValdeseNCUSA
SavannahMoorefieldClaudvilleVAUSA
BrandonMorrisonNewtonNCUSA
EmilyMorrisonValdeseNCUSA
NicholasMoyerDenverNCUSA
AmiMoysanSalisburyNCUSA
WilliamNealCharlotteNCUSA
BrettNewtonThornhill CA
NoraNicholsHickoryNCUSA
NanetteNikolajsenEsbjerg V DEN
ZacharyNormanGreensboroNC 
MichaelaNorvilleUnion MillsNCUSA
JeffersonNorwoodRaleighNCUSA
OliviaNunnLexingtonNCUSA
AbagailObranMooresvilleNCUSA
LilyOettingHickoryNCUSA
CarolineOswaldLenoirNCUSA
NoahOvercashTaylorsvilleNCUSA
ErranOwenbyWeavervilleNC 
KimberleyOwensEl PasoTXUSA
DorianPackerHickoryNCUSA
ReaganPageChina GroveNCUSA
EugeniaParishHendersonNCUSA
KaraParsleyVassNCUSA
JacobPattersonWilliamsonGAUSA
JonathanPaulusRavennaOHUSA
HaileyPearceConoverNCUSA
PaigePearsonStatesvilleNCUSA
KelseyPeckhamStatesvilleNCUSA
SydneyPeekBelmontNCUSA
JillianPetersenDenverNCUSA
LydiaPilcherMocksvilleNCUSA
ElizabethPisanoLenoirNCUSA
CourtneyPopeGastoniaNCUSA
KyndalPropstHickoryNCUSA
JacobQueenHickoryNCUSA
KayleeRadilloMooresvilleNCUSA
MatthewRaybouldBridlington UK
KatherineReeseNewtonNCUSA
AndrewReevesHudsonNCUSA
ReeseRemeikaTrumbullCTUSA
JenniferRojo-LopezNewtonNCUSA
TyllerRoneyBuchananVAUSA
CourtneyRoquemoreConoverNC 
MeaganRuftyMaidenNCUSA
MichaelRussellWillow SpringNCUSA
ZakiyaRuthClemmonsNCUSA
KyleRutherfordBel AirMDUSA
LaurenRutherfordBel AirMDUSA
JohnRyanCummingGAUSA
EthanSackSenoiaGAUSA
DiegoSanjuan ConsuegraHickoryNCUSA
BreannaSannerStatesvilleNCUSA
GinaSchaeferConoverNCUSA
KimberlyScheiberPleizenhausen GERM
AbigailSchmidtHickoryNCUSA
MadelineSchmidtHickoryNCUSA
ClaytonSchreiberHickoryNCUSA
KianaSchumacherAthensTNUSA
LewisScottNewcastle Upon Tyne UK
Monte'ScottYadkinvilleNCUSA
CaitlynSechristAdvanceNCUSA
EmmaSeibertFlowery BranchGAUSA
JacobSeverensHuntersvilleNCUSA
LeannaSherrillStatesvilleNCUSA
TrevorShueHarrisburgNCUSA
CarleySigmonClaremontNCUSA
KaitlinSigmonConoverNCUSA
ScotlynSilveyGainesvilleFLUSA
BrysonSmithHickoryNCUSA
LindsaySmithEdentonNCUSA
SerraSmithMorgantonNC 
MiahSmithermanEast BendNCUSA
KamieSoutherStatesvilleNCUSA
GemmaSouthwickMitcham Surrey UK
AlyssaSronceValeNCUSA
ConnorStanleyWoodbineMDUSA
MitchellStoianHickoryNC 
AnnistonStovallRoxboroNCUSA
MasonStrotherNewtonNCUSA
MitaSudhakarApexNCUSA
ChristianSullivanGranite FallsNCUSA
MaconSumnerWilmingtonNCUSA
MalakeiSumnerHickoryNCUSA
ColeSutherlandCharlotteNCUSA
CarolineSweeterWaxhawNCUSA
ShelbeyTaylorLincolntonNCUSA
AnastasiaTeseniarLincolntonNCUSA
AvaTharpeRoaring RiverNCUSA
FarrahThompsonHickoryNCUSA
KelynThorntonNewtonNCUSA
EmmaThroneburgNewtonNCUSA
AndrewTilleyGermantonNCUSA
EvanTorrisFayettevilleGAUSA
LoganTraxlerConnelly SpringsNCUSA
LynnVan StaalduinenPinetownNCUSA
EsmeraldaVega LunaStatesvilleNCUSA
BrettVogelsangPeoriaAZUSA
JacobWadsworthDansvilleNYUSA
MacieWagnerBelmontNCUSA
KayleeWalkerMorgantonNCUSA
TaylorWaltonAdvanceNCUSA
ColemanWarnerLincolntonNCUSA
Chazz WashingtonApexNCUSA
CarterWatsonDallasNCUSA
DanaWatsonHickoryNCUSA
BrianaWeathersbyHope MillsNCUSA
RosieWeaverSolihull ENGLA
SpencerWellandValdeseNCUSA
TannerWhiteHickoryNCUSA
AnnaWikeNewtonNCUSA
JackWilliamsArdenNCUSA
NoahWilliamsHickoryNCUSA
MadelynWilsonBelmontNCUSA
LaurenWitkeHickoryNCUSA
HannahWoodHickoryNCUSA
KatieWoosleyClemmonsNCUSA
HannahWrightAsheboroNCUSA
BeulahYusufGirei LGA NIGE
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