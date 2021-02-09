Lenoir-Rhyne announces Dean's, President's lists

Lenoir-Rhyne University recently announced the Dean's and President's list of students for the Fall 2020 semester.
Dean's List
The following students who have a grade point average of 3.50 to 3.89 were recognized:
|FIRST NAME
|LAST NAME
|CITY
|STATE
|COUNTRY
|Ria
|Acton
|Leicester
|UK
|Zachary
|Adkinson
|Hendersonville
|NC
|USA
|Gezell
|Alberto-Tenjhay
|Newton
|NC
|USA
|Jacob
|Alesia
|Apharetta
|GA
|USA
|Kenleigh
|Alexander
|Hickory
|NC
|Kevin
|Alonso-Echegaray
|Conover
|NC
|USA
|Jordan
|Amedio
|Vale
|NC
|USA
|Blake
|Anderson
|Hickory
|NC
|USA
|Hailey
|Andrews
|Conover
|NC
|USA
|Maci
|Annas
|Lenoir
|NC
|USA
|Sarah
|Attalla
|Panama City Beach
|FL
|USA
|Diana
|Babinets
|Odessa
|UKRA
|Alyssa
|Bailey
|Winston Salem
|NC
|USA
|Katelyn
|Barker
|Granite Falls
|NC
|Madden
|Bates
|Granite Falls
|NC
|USA
|Morgan
|Beeler
|Ocean Isle Beach
|NC
|USA
|Hannah
|Benson
|Chillicothe
|IL
|USA
|Olivia
|Benton
|Hiddenite
|NC
|Aspen
|Bilal
|Shelby
|NC
|USA
|Bethany
|Black
|Conover
|NC
|USA
|Elizabeth
|Black
|Saint Johns
|FL
|USA
|Starr
|Blackburn
|Sherrills Ford
|NC
|USA
|Madeline
|Blackwell
|Lexington
|NC
|USA
|Kiersten
|Bohn
|Catawba
|NC
|USA
|Paris
|Boldon
|Conover
|NC
|USA
|Hunter
|Bolick
|Hickory
|NC
|Elise
|Bost
|Salisbury
|NC
|USA
|Sierra
|Bost
|Statesville
|NC
|USA
|Elizabeth
|Bowman
|Thomasville
|NC
|USA
|Reilley
|Bowman
|Taylorsville
|NC
|USA
|Sarah
|Bradley
|Zirconia
|NC
|USA
|Grayson
|Breedlove
|Cartersville
|GA
|USA
|Alana
|Bridges
|Morganton
|NC
|USA
|Ian
|Brinson
|Moultrie
|GA
|USA
|Madison
|Brooks
|Concord
|NC
|USA
|Anita
|Brown
|Taylorsville
|NC
|USA
|Payton
|Bryant
|Claremont
|NC
|USA
|Brianna
|Bumgarner
|Conover
|NC
|USA
|Adrianna
|Bustle
|Harmony
|NC
|USA
|Kanan
|Butler
|Cary
|NC
|USA
|Andrew
|Butterfield
|Newton
|NC
|USA
|Maracle
|Byrd
|Maiden
|NC
|USA
|Sasha
|Cable
|Hickory
|NC
|USA
|Alexander
|Cake
|Oak Ridge
|NC
|USA
|Addison
|Caldwell
|Sherrills Ford
|NC
|USA
|Richburg
|Canty
|Sumter
|SC
|USA
|Taylor
|Carter
|Maiden
|NC
|USA
|Carlee
|Caskaddon
|Taylorsville
|NC
|USA
|Andrea
|Castillo
|Waynesville
|NC
|Clara
|Cerfont
|Sprimont
|BELG
|Jaden
|Chapman
|Taylorsville
|NC
|USA
|Sienna
|Chatham
|Taylorsville
|NC
|USA
|Tara
|Chatham
|Hiddenite
|NC
|USA
|Jennifer
|Chavez
|Hickory
|NC
|USA
|Ashlen
|Cheers
|Maiden
|NC
|USA
|Kelli
|Childers
|Hickory
|NC
|USA
|Olivia
|Chung
|Hickory
|NC
|USA
|Weston
|Church
|Hickory
|NC
|USA
|William
|Cisco
|Cumming
|GA
|USA
|Logan
|Clark
|Lenoir
|NC
|USA
|Mary
|Clement
|Oxford
|NC
|USA
|Dawson
|Clifford
|Hickory
|NC
|USA
|Gabriella
|Cloninger
|China Grove
|NC
|USA
|Cambrie
|Cochran
|Dunkirk
|MD
|USA
|Gwendolyn
|Coffey
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Daniel
|Connor
|Spartanburg
|SC
|USA
|Andrew
|Cook
|Hickory
|NC
|USA
|Chloe
|Cook
|Hickory
|NC
|USA
|Kalie
|Cook
|Hickory
|NC
|USA
|Gabriel
|Corn
|Columbia
|SC
|USA
|Alleson
|Cornett
|Granite Falls
|NC
|USA
|Jackson
|Corrigan
|Johns Creek
|GA
|USA
|Moriah
|Creasman
|Robbinsville
|NC
|USA
|Thomas
|Crosby
|Morganton
|NC
|USA
|Tyler
|Crowe
|Conover
|NC
|USA
|Jordan
|Cruce
|Harrisburg
|NC
|USA
|Carly
|Culbertson
|Morganton
|NC
|USA
|Tristan
|Dameron
|Granite Falls
|NC
|USA
|Kristin
|Damron
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Emma
|Davis
|Valdese
|NC
|USA
|Phillip
|Davis
|Belmont
|NC
|Jaime
|De Manuel Romero
|Alicante
|SPAIN
|Samuel
|Deal
|Hickory
|NC
|USA
|Samantha
|Deisler
|Middlebury
|IN
|USA
|Akaysia
|Delaney
|Greensboro
|NC
|USA
|Lauren
|Dellinger
|Matthews
|NC
|USA
|Matthew
|Dewey
|Orlando
|FL
|USA
|Manali
|Dhanak
|Dallas
|NC
|USA
|Howard
|Dickinson
|Charlotte
|NC
|USA
|Kathleen
|Dodge
|Greensboro
|NC
|USA
|Daniel
|Dorantes
|Cornelius
|NC
|USA
|Bethany
|Dozier
|Rock Hill
|SC
|USA
|Christopher
|Drum
|Maiden
|NC
|USA
|Michael
|Dyson
|Taylorsville
|NC
|Claire
|Earp
|Hickory
|NC
|USA
|Thomas
|Farlow
|Alexander
|NC
|USA
|Samuel
|Fleming
|Charlotte
|NC
|USA
|Katina
|Flowers
|Hickory
|NC
|USA
|Caleb
|Fluno
|Nashville
|NC
|USA
|Dylan
|Foster
|Hyattsville
|MD
|USA
|Laney
|Fox
|Parkland
|FL
|USA
|Rebecca
|Fox
|Cullowhee
|NC
|USA
|Mackenzie
|Foyle
|Unionville ON
|CA
|Taylor
|Gardin
|Morganton
|NC
|USA
|Adam
|Gast
|Taylorsville
|NC
|USA
|Madison
|Gee
|Hickory
|NC
|USA
|Destiny
|Geouge
|Marion
|NC
|Fatima
|Ghaleb
|Bostic
|NC
|USA
|Carly
|Godfrey
|Hickory
|NC
|USA
|Heather
|Golden
|Lenoir
|NC
|USA
|Jose
|Gonzalez-Perez
|Hickory
|NC
|USA
|Kyleigh
|Goodman
|Mooresville
|NC
|USA
|Austin
|Gorman
|Hickory
|NC
|USA
|Ally
|Goss
|Franklinton
|NC
|USA
|Garett
|Greene
|Hickory
|NC
|USA
|Kenlea
|Greene
|Lenior
|NC
|USA
|Samantha
|Grice
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Katelynn
|Grimes
|Spring Lake
|NC
|USA
|Austin
|Gross
|Murrells Inlet
|SC
|USA
|Katie
|Gull
|Taylorsville
|NC
|USA
|Elizabeth
|Gulovich
|Pinehurst
|NC
|USA
|Alec
|Gwyn
|Shelby
|NC
|USA
|Ethan
|Hall
|Waynesville
|NC
|USA
|Kory
|Hammett
|Oxford
|NC
|USA
|Taylor
|Hammett
|Oxford
|NC
|USA
|Matthew
|Hancock
|Hickory
|NC
|USA
|Madeline
|Hardy
|Madison
|NC
|USA
|Makayla
|Harkey
|Lincolnton
|NC
|USA
|Emily
|Harman
|Chesapeake
|VA
|USA
|Anna
|Harshaw
|Greensboro
|NC
|USA
|Neely
|Harvell
|Newton
|NC
|USA
|Ashley
|Hawkins
|Olin
|NC
|USA
|Mason
|Hawks
|Mount Airy
|NC
|USA
|Emily
|Hayes
|Scottsdale
|AZ
|USA
|I'Asia
|Heard
|Hickory
|NC
|USA
|Regan
|Hedrick
|Conover
|NC
|USA
|Bryce
|Heidinger
|Raleigh
|NC
|USA
|Danielle
|Heindl
|Fort Myers
|FL
|USA
|R Parkley
|Hennings
|East Bend
|NC
|USA
|Sierra
|Hensley
|Morganton
|NC
|USA
|Victoria
|Hensley
|Marion
|NC
|USA
|Greysen
|Herbert
|Conover
|NC
|USA
|Addison
|Herndon
|Greensboro
|NC
|USA
|Emily
|Hill
|Supply
|NC
|USA
|Faith
|Hilton
|Hickory
|NC
|USA
|Josie
|Hise
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Erin
|Hogan
|Lawndale
|NC
|USA
|Abigail
|Hoke
|Maiden
|NC
|USA
|Tiffany
|Holman
|Hickory
|NC
|USA
|Ashley
|Hood
|Claremont
|NC
|USA
|Cara
|Houston
|Statesville
|NC
|USA
|Ivey
|Huffman
|Claremont
|NC
|USA
|Usbaldo
|Huitron
|Conover
|NC
|USA
|Carlie
|Hyatt
|Hudson
|NC
|USA
|Christian
|Impagliazzo
|Hickory
|NC
|USA
|Sean
|Incardona
|Salisbury
|NC
|USA
|Christopher
|Jackson
|Inman
|SC
|USA
|De'Andre
|Jackson
|Murphy
|NC
|USA
|Blake
|Jefferson
|Lithonia
|GA
|USA
|Xavier
|Jennings
|Shelby
|NC
|USA
|Amanda
|Johnson
|Mount Holly
|NC
|USA
|Noah
|Johnson
|Johns Creek
|GA
|USA
|Victoria
|Johnson
|Asheboro
|NC
|USA
|Milton
|Johnston
|Chesapeake
|VA
|USA
|Callista
|Kale
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Halle
|Karohl
|HICKORY
|NC
|USA
|Anna
|Keightley
|Harrisburg
|NC
|USA
|C'Darius
|Kelley
|Union Point
|GA
|Braden
|Kelly
|Hickory
|NC
|USA
|Scarlett
|Kelly
|Kent
|UK
|Brooke
|Kelsey
|Simpsonville
|SC
|USA
|Elizabeth
|Kessler
|Syracuse
|NY
|USA
|Sammantha
|Kibler
|Hickory
|NC
|Ashley
|Kidwell
|Hickory
|NC
|USA
|Caleb
|Knight
|Statesville
|NC
|USA
|Micah
|Knight
|Statesville
|NC
|USA
|Sarah
|Knighten
|Durham
|NC
|USA
|Matthew
|Kowalski
|Milan
|OH
|USA
|Andie
|Kuipers
|Harare
|ZIMB
|Janet
|Kwambai
|Cookeville
|TN
|USA
|Cassie
|Lafler
|Penn Yan
|NY
|USA
|Elizabeth
|Lail
|Morganton
|NC
|USA
|Hannah
|Lail
|Taylorsville
|NC
|USA
|Kade
|Lammers
|Otsego
|MN
|USA
|Macy
|Land
|Lincolnton
|NC
|USA
|Elijah
|Last
|Matthews
|NC
|USA
|Brooke
|Lawrence
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Madisen
|Laws
|Lenoir
|NC
|USA
|Colby
|Lensing
|Wake Forest
|NC
|USA
|Kylee
|Leonhardt
|Lincolnton
|NC
|USA
|Alyssa
|Livengood
|Hamptonville
|NC
|USA
|Kadarius
|Lotharp
|Indian Trail
|NC
|USA
|Shannon
|Luckman
|Denver
|NC
|USA
|Madison
|Lunceford
|Vale
|NC
|USA
|Natalie
|Lutz
|Kings Mountain
|NC
|USA
|Jared
|Mabarak
|Matthews
|NC
|USA
|Alyvia
|Mackey
|Bessemer City
|NC
|USA
|Angel
|Martin
|Linwood
|NC
|USA
|Courtney
|Martin
|Hickory
|NC
|USA
|Sarah
|Martin
|Maiden
|NC
|USA
|Brian
|Martinez
|Maiden
|NC
|USA
|Juan
|Martinez
|Morganton
|NC
|USA
|Lyliana
|Martinez
|Maiden
|NC
|Jocelyn
|Mason
|Hiddenite
|NC
|USA
|Kyle
|Mason
|Royersford
|PA
|USA
|Emily
|Maxfield
|Conover
|NC
|USA
|Jonathan
|Maye
|Duluth
|GA
|USA
|Cortney
|McCall
|Claremont
|NC
|USA
|Tyson
|Mcclain
|Spartanburg
|SC
|USA
|Kyrstin
|McClure
|Waynesville
|NC
|USA
|Nathan
|Mcdaniels
|Union Grove
|NC
|USA
|Heather
|McDowell
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Sydney
|McGill
|Statesville
|NC
|USA
|Bryson
|McGinnis
|Forest City
|NC
|USA
|Morgan
|Mcginnis
|Morganton
|NC
|USA
|Pierson
|McManus
|Oakboro
|NC
|USA
|Micah
|Mcrea
|Hickory
|NC
|USA
|Taylor
|Meadows
|Hendersonville
|NC
|USA
|Vincent
|Midas
|Catawba
|NC
|USA
|Aaron
|Miechiels
|Cumming
|GA
|USA
|Braden
|Miller
|Clayton
|NC
|USA
|Jamie
|Miller
|Claremont
|NC
|USA
|Kinsey
|Miller
|Claremont
|NC
|USA
|Lauren
|Miller
|Thomasville
|NC
|USA
|Charles
|Misenheimer
|Monroe
|NC
|USA
|Gabrielle
|Mitchell
|Morganton
|NC
|USA
|Landra
|Mohler
|Statesville
|NC
|USA
|Isabella
|Moody
|Taylorsville
|NC
|USA
|Kiara
|Moore
|Russellville
|TN
|USA
|Natalie
|Moore
|Morganton
|NC
|USA
|Davis
|Moose
|Albemarle
|NC
|USA
|Jolan
|Morey
|Calgary Alberta
|CAN
|Nicolas
|Moser
|Vienna
|AUST
|Lauren
|Muehl
|Hudson
|NC
|USA
|Samuel
|Murphy
|Granite Falls
|NC
|USA
|Dennis
|Nance
|Resaca
|GA
|USA
|Joseph
|Neel
|Panama City Beach
|FL
|USA
|Jonathan
|Nefores
|Newton
|NC
|USA
|Bryson
|Newton
|Morehead City
|NC
|USA
|Nicholas
|Nies
|Chapin
|SC
|USA
|Savannah
|Nippa
|Sanibel
|FL
|USA
|Brenna
|Nonaka
|Woodbridge
|VA
|USA
|Skylar
|Oliver
|Mooresville
|NC
|USA
|Emma
|Olsson
|Gunnarskog
|SWED
|Eric
|Ortega
|Maiden
|NC
|USA
|Devin
|Osborne
|Creston
|NC
|USA
|Sehyun
|Park
|Morganton
|NC
|USA
|Andrew
|Patrick
|Catawba
|NC
|USA
|Breanna
|Paul
|Candler
|NC
|USA
|Mirabelle
|Pedersen
|Denver
|NC
|USA
|Bethany
|Perry
|Lexington
|NC
|USA
|Kathryn
|Perry
|Newton
|NC
|USA
|Megan
|Pham
|Hickory
|NC
|USA
|Hunter
|Phelps
|Hickory
|NC
|USA
|Damian
|Pierce
|Conover
|NC
|USA
|Lauren
|Poole
|Gastonia
|NC
|USA
|Jessica
|Powell
|Statesville
|NC
|USA
|Taylor
|Prall
|Tipp City
|OH
|USA
|Nathaniel
|Quillin
|Mardela Springs
|MD
|USA
|Jessica
|Rakes
|Hamptonville
|NC
|USA
|Brianna
|Randazzo
|Waxhaw
|NC
|USA
|Jozland
|Reece
|Hickory
|NC
|USA
|Mira
|Register
|Huntersville
|NC
|USA
|Mauro
|Renteria
|Vale
|NC
|USA
|Noah
|Rhyne
|Lincolnton
|NC
|USA
|Eli
|Riggs
|Mount Airy
|NC
|USA
|Megan
|Robb
|Aberdeen
|UK
|Serenity
|Robbins
|Hickory
|NC
|USA
|Colette
|Romp
|Simpsonville
|SC
|USA
|Susanne
|Roper
|Denver
|NC
|USA
|Makiyah
|Roseboro
|Denver
|NC
|USA
|Katelyn
|Ross
|Maiden
|NC
|USA
|Destiny
|Roy
|Hickory
|NC
|USA
|Drew
|Royster
|Greensboro
|NC
|USA
|Lauren
|Russell
|Advance
|NC
|USA
|Tapanga
|Salai
|Conover
|NC
|USA
|Dean
|Scicchitano
|Leawood
|KS
|USA
|Makyah
|Scott
|Yadkinville
|NC
|USA
|John
|Seabra
|Conover
|NC
|USA
|Cameron
|Sechler
|Cary
|NC
|Makenna
|Seghers
|Wentzville
|MO
|USA
|Elijah
|Shabazz
|Raleigh
|NC
|USA
|Megan
|Shackelford
|Roebuck
|SC
|USA
|Jessie
|Sharpe
|Statesville
|NC
|USA
|Jordan
|Shealey
|Warner Robins
|GA
|USA
|Holly
|Sherrill
|Lenoir
|NC
|USA
|Coty
|Siemer
|Hickory
|NC
|USA
|Ashley
|Sierzenga
|Conover
|NC
|USA
|Alicia
|Sigmon
|Claremont
|NC
|USA
|Dawson
|Sigmon
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Jackson
|Sigmon
|Hickory
|NC
|USA
|Darius
|Simmons
|Garner
|NC
|USA
|Makayla
|Slate
|Conover
|NC
|USA
|Abigail
|Smith
|Bostic
|NC
|USA
|Connor
|Smith
|Winston-Salem
|NC
|USA
|Ethan
|Smith
|Mcminnville
|TN
|USA
|Kaitlyn
|Smith
|Lexington
|NC
|USA
|Rheannan
|Smith
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Tramont
|Smith
|Winston Salem
|NC
|USA
|Courtney
|Snow
|Jonesville
|NC
|USA
|Maria
|Soto
|Hiddenite
|NC
|Erica
|Sprinkle
|Taylorsville
|NC
|USA
|Christian
|Starcke
|The Woodlands
|TX
|USA
|Tanner
|Stirewalt
|Connelly Springs
|NC
|Trinity
|Storie
|Granite Falls
|NC
|USA
|Tristan
|Strader
|Reidsville
|NC
|USA
|Zachary
|Swanson
|Cockeysville
|MD
|USA
|Kimberlyn
|Swift
|Claremont
|NC
|USA
|Jordan
|Swink
|Lenoir
|NC
|USA
|Andrei
|Tamas
|Hickory
|NC
|USA
|Jacob
|Teague
|Taylorsville
|NC
|USA
|Landon
|Teague
|Hickory
|NC
|USA
|Alannah
|Thomas
|Winterville
|NC
|USA
|Grace
|Thompson
|Mooresville
|NC
|USA
|Olivia
|Thorn
|Charlotte
|NC
|USA
|William
|Throneburg
|Newton
|NC
|USA
|Christopher
|Torres-Ortiz
|Hickory
|NC
|USA
|Kailey
|Travis
|Conover
|NC
|USA
|Yamylet
|Trejo
|Lincolnton
|NC
|USA
|Lacey
|Triplett
|Boomer
|NC
|USA
|Joanna
|Trudnak
|Dallas
|NC
|USA
|Jovani
|Valdez
|Statesville
|NC
|USA
|Mai Der
|Vang
|Hickory
|NC
|USA
|Elizabeth
|Vanover
|Sherrills Ford
|NC
|USA
|Chloe
|Vaughn
|High Point
|NC
|USA
|Tyler
|Verlanic
|Suamico
|WI
|USA
|Emily
|Vestal
|Hickory
|NC
|USA
|Alicia
|Wahlberg
|Stockholm
|SWED
|Dawson
|Walker
|Lenoir
|NC
|USA
|Maranda
|Wallace
|Gastonia
|NC
|USA
|Charlotte
|Warner
|Burlington
|CAN
|Darah
|Watson
|Hickory
|NC
|USA
|Emilie
|Weaver
|Hickory
|NC
|Brandon
|Webster
|Huntersville
|NC
|USA
|Alexis
|Werve
|Round Lake
|IL
|USA
|Lucy
|Whelan
|Aberdeen
|UK
|Kelsey
|Whitaker
|Westfield
|NC
|USA
|Ceque'A
|Williams
|Salisbury
|NC
|USA
|Cheyenne
|Willis
|Vale
|NC
|USA
|Dienna
|Willis
|Valdese
|NC
|USA
|Kaitlyn
|Wilson
|Lenoir
|NC
|USA
|Lauren
|Wilson
|Lenoir
|NC
|USA
|Sydney
|Wilson
|Henderson
|TN
|USA
|Reagan
|Womack
|Hickory
|NC
|USA
|Rashad
|Yelding
|Daphne
|AL
|Marcus
|Young
|Hickory
|NC
|USA
|Kiley
|Yurchak
|Landisville
|PA
|USA
President's List
The following students who have a grade point average of 3.9 and above were recognized:
|FIRST NAME
|LAST NAME
|CITY
|STATE
|COUNTRY
|Hunter
|Adkins
|Lenoir
|NC
|USA
|Holden
|Aldridge
|Hickory
|NC
|Tegan
|Allan
|Boone
|NC
|USA
|Chase
|Allbaugh
|Tallahassee
|FL
|USA
|Carolina
|Allen
|Rutherfordton
|NC
|USA
|Patrik
|Alvestrand
|Norrköping
|SWED
|Gunnar
|Anderson
|Hiddenite
|NC
|USA
|Denisse
|Angeles-Valencia
|Hickory
|NC
|USA
|Spencer
|Ashby
|Spartanburg
|SC
|USA
|Madison
|Asher
|Abingdon
|VA
|USA
|Rhodri
|Atkinson
|Cloucester
|UK
|Gabriel
|Baker
|Hickory
|NC
|USA
|Olivia
|Baker
|Fincastle
|VA
|USA
|Alexander
|Ballard
|Winston Salem
|NC
|USA
|Cameron
|Bame
|Gastonia
|NC
|USA
|Cassie
|Barker
|Lowgap
|NC
|USA
|LeAna
|Barlowe
|Granite Falls
|NC
|USA
|Chloe
|Barnes
|Lincolnton
|NC
|USA
|Alivia
|Barrier
|Taylorsville
|NC
|USA
|Cameron
|Baute
|Harrisburg
|NC
|USA
|Katlynd
|Beach
|Lenoir
|NC
|USA
|Jaycie
|Beam
|Rutherford College
|NC
|USA
|Brianna
|Beard
|Newton
|NC
|USA
|Hannah
|Beasley
|Dobson
|NC
|USA
|Joleen
|Beckham
|Stony Point
|NC
|USA
|Walter
|Benjamin
|Charlotte
|NC
|USA
|Louise
|Berg
|Ahus Skane
|SWED
|Abbie
|Biddle
|Seymour
|TN
|USA
|Jocelyn
|Bivens
|Hickory
|NC
|USA
|Adie
|Bjerkness
|Bryson City
|NC
|USA
|Elizabeth
|Black
|Lexington
|NC
|USA
|Christopher
|Blackwell
|Abingdon
|MD
|USA
|Victoria
|Blake
|Lincolnton
|NC
|USA
|Lisa
|Boernigen
|Haar
|GERM
|Margaret
|Bogart
|Shawnee
|KS
|USA
|Ethan
|Bolick
|Lincolnton
|NC
|Eric
|Boston
|Hickory
|NC
|USA
|Sydney
|Bowman
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Robert
|Brooks
|Dallas
|TX
|USA
|Caleigh
|Brown
|Sherrills Ford
|NC
|USA
|David
|Bush
|Conover
|NC
|USA
|Nathalie
|Cabrera
|Jefferson
|NC
|USA
|Carley
|Camp
|Spartanburg
|SC
|USA
|Ellie
|Campbell
|Pinehurst
|NC
|USA
|Anna
|Carmona-Tenjhay
|Newton
|NC
|USA
|Daniela
|Carranco
|Mooresville
|NC
|USA
|Maggie Lou
|Carter
|Conover
|NC
|USA
|Victor
|Cascon Martin
|Salamanca
|SPAIN
|Carmen
|Cerrito
|Newton
|NC
|USA
|Brett
|Childers
|Granite Falls
|NC
|USA
|Chase
|Childers
|Granite Falls
|NC
|USA
|Emily
|Childers
|N. Wilkesboro
|NC
|USA
|Ellie
|Chung
|Hickory
|NC
|USA
|Chelsea
|Cockerham
|State Road
|NC
|USA
|Lauren
|Cox
|Sherrills Ford
|NC
|USA
|Melissa
|Craemer
|Raleigh
|NC
|USA
|Mikayla
|Cristino
|Hickory
|NC
|USA
|Aleisha
|Cruwys
|Bournemouth
|UK
|Michael
|Cuda
|Orlando
|FL
|USA
|Kylie
|Dahlberg
|Flagler Beach
|FL
|USA
|Jacob
|Dalton
|Newton
|NC
|USA
|Trent
|Davis
|Douglasville
|GA
|USA
|Addisen
|DeLucas
|Harrisonburg
|VA
|USA
|Kate
|Devries
|Taylorsville
|NC
|USA
|Jesse
|Dickinson
|Marion
|NC
|USA
|Alex
|Do
|Denver
|NC
|USA
|Emily
|Duncan
|Newton
|NC
|USA
|Toron
|Eccleston
|Calgary
|AB
|CAN
|Kinsey
|Elder
|Hickory
|NC
|USA
|Kiera
|Elliott
|Charlotte
|NC
|USA
|Hannah
|Evans
|Statesville
|NC
|USA
|Liam
|Farrell
|Calgary
|AB
|CAN
|Braelyn
|Faust
|Statesville
|NC
|USA
|Rachel
|Fischer
|Clifton
|VA
|USA
|Samuel
|Fisher
|Hickory
|NC
|USA
|William
|Fisher
|Hickory
|NC
|USA
|Isabella
|Fonnesu
|Hickory
|NC
|USA
|Cameron
|Ford
|Taylorsville
|NC
|USA
|Caitlynn
|Fox
|Olin
|NC
|USA
|Amanda
|Fredo
|Statesville
|NC
|USA
|Samuel
|Frye
|Taylorsville
|NC
|USA
|Sophie
|Gainey
|Charlotte
|NC
|USA
|Kara
|Gavaghan
|West Salem
|WI
|USA
|Skylar
|Gibson
|Denver
|NC
|USA
|John
|Gonzalez
|Lenoir
|NC
|USA
|Jair
|Gonzalez-Cardenas
|Conover
|NC
|USA
|Jayla
|Gore
|Taylorsville
|NC
|USA
|Christopher
|Grant
|Sanford
|NC
|USA
|Chase
|Griffin
|Mount Holly
|NC
|USA
|Lily
|Guzman
|Conover
|NC
|USA
|Helen
|Hamilton
|Greensboro
|NC
|USA
|Sean
|Hammell
|Leavenworth
|KS
|USA
|Dakota
|Hammons
|Hickory
|NC
|USA
|Laura
|Harbin
|Hickory
|NC
|USA
|Frederick
|Hardison
|Williamston
|NC
|USA
|Rachel
|Hart
|Lenoir
|NC
|USA
|Madison
|Hartman
|Hickory
|NC
|USA
|Joseph
|Hartness
|Statesville
|NC
|USA
|Catherine
|Haynes
|Hudson
|NC
|USA
|Sarah
|Helfert
|Hickory
|NC
|USA
|Joel
|Hemmings
|Nottingham
|UK
|Mauricio
|Hernandez Gutierrez
|Monterrey
|MEX
|Katherine
|Hickman
|Atlanta
|GA
|USA
|Caroline
|Hilliard
|Catawba
|NC
|USA
|Sarah
|Hilton
|Hickory
|NC
|USA
|Julia
|Holdren
|Concord
|NC
|USA
|Taylor
|Hollern
|Newton
|NC
|USA
|Savannah
|Horton
|Andrews
|NC
|Braden
|Houston
|Iowa City
|IA
|USA
|Melena
|Howell
|West Jefferson
|NC
|USA
|Hailey
|Huffman
|Salisbury
|NC
|USA
|Mackenzie
|Hulsey
|Sanford
|NC
|USA
|Bailey
|Hunt
|Hickory
|NC
|USA
|Isabelle
|Hurd
|Loganville
|GA
|USA
|Sanne
|Janssen
|Maastricht
|NETHER
|Tristan
|Jarvis
|Newton
|NC
|William
|Johnson
|Hickory
|NC
|USA
|Sydney
|Karre
|Newton
|NC
|USA
|Magdalene
|Keller
|Charlotte
|NC
|USA
|Austin
|Kelley
|Catawba
|NC
|USA
|Aurora
|King
|Jonesville
|NC
|USA
|Kelsey
|Krumanocker
|Hickory
|NC
|USA
|Jessica
|Laign
|Pittsboro
|NC
|USA
|Natalie
|Lail
|Newton
|NC
|USA
|Jarod
|Large
|Perth
|AUSTRA
|Nealie
|Lawing
|Maiden
|NC
|USA
|Joshua
|Lazenby
|Beverley
|UK
|Travis
|Leasure
|Hickory
|NC
|USA
|Tamara
|Lebo
|Taylorsville
|NC
|USA
|Kaitlyn
|Lehman
|Acworth
|GA
|USA
|Katrina
|Linder
|Claremont
|NC
|USA
|Mitchell
|Linklater
|Saskatoon
|CAN
|Korbin
|Little
|Lincolnton
|NC
|USA
|Tanner
|Lloyd
|Hickory
|NC
|USA
|Casey
|Lovett
|Bushnell
|FL
|USA
|Hunter
|Lunsford
|Granite Falls
|NC
|USA
|Noah
|Martin
|Greensboro
|NC
|USA
|William
|Martin
|Burlington
|NC
|USA
|Maty
|Mbye
|Raleigh
|NC
|USA
|Tatum
|McBride
|Pleasant Hill
|OH
|USA
|Hanna
|McClung
|Buckhannon
|WV
|Nathaniel
|McCormick
|Matthews
|NC
|USA
|Connor
|McNeil
|Hickory
|NC
|USA
|Lindsey
|Meadows
|Hickory
|NC
|USA
|Britney
|Mellett
|Pippersville
|PA
|USA
|Evelin
|Menyhart
|Mogyorod
|HUNGRY
|Nolan
|Metcalf
|Hickory
|NC
|USA
|Amanda
|Mikeal
|mooresville
|NC
|USA
|Hollis
|Miller
|Concord
|NC
|USA
|Heather
|Mizell
|Conover
|NC
|USA
|Alexandria
|Mock
|Kernersville
|NC
|USA
|Myles
|Moffat
|Airdrie
|AB
|CAN
|Aina
|Moliner Serra
|Mataro
|SPAIN
|Carles
|Montoliu Lobo
|Valencia
|SPAIN
|Haley
|Moore
|Stony Point
|NC
|USA
|Taylor
|Moore
|Valdese
|NC
|USA
|Savannah
|Moorefield
|Claudville
|VA
|USA
|Brandon
|Morrison
|Newton
|NC
|USA
|Emily
|Morrison
|Valdese
|NC
|USA
|Nicholas
|Moyer
|Denver
|NC
|USA
|Ami
|Moysan
|Salisbury
|NC
|USA
|William
|Neal
|Charlotte
|NC
|USA
|Brett
|Newton
|Thornhill
|CA
|Nora
|Nichols
|Hickory
|NC
|USA
|Nanette
|Nikolajsen
|Esbjerg V
|DEN
|Zachary
|Norman
|Greensboro
|NC
|Michaela
|Norville
|Union Mills
|NC
|USA
|Jefferson
|Norwood
|Raleigh
|NC
|USA
|Olivia
|Nunn
|Lexington
|NC
|USA
|Abagail
|Obran
|Mooresville
|NC
|USA
|Lily
|Oetting
|Hickory
|NC
|USA
|Caroline
|Oswald
|Lenoir
|NC
|USA
|Noah
|Overcash
|Taylorsville
|NC
|USA
|Erran
|Owenby
|Weaverville
|NC
|Kimberley
|Owens
|El Paso
|TX
|USA
|Dorian
|Packer
|Hickory
|NC
|USA
|Reagan
|Page
|China Grove
|NC
|USA
|Eugenia
|Parish
|Henderson
|NC
|USA
|Kara
|Parsley
|Vass
|NC
|USA
|Jacob
|Patterson
|Williamson
|GA
|USA
|Jonathan
|Paulus
|Ravenna
|OH
|USA
|Hailey
|Pearce
|Conover
|NC
|USA
|Paige
|Pearson
|Statesville
|NC
|USA
|Kelsey
|Peckham
|Statesville
|NC
|USA
|Sydney
|Peek
|Belmont
|NC
|USA
|Jillian
|Petersen
|Denver
|NC
|USA
|Lydia
|Pilcher
|Mocksville
|NC
|USA
|Elizabeth
|Pisano
|Lenoir
|NC
|USA
|Courtney
|Pope
|Gastonia
|NC
|USA
|Kyndal
|Propst
|Hickory
|NC
|USA
|Jacob
|Queen
|Hickory
|NC
|USA
|Kaylee
|Radillo
|Mooresville
|NC
|USA
|Matthew
|Raybould
|Bridlington
|UK
|Katherine
|Reese
|Newton
|NC
|USA
|Andrew
|Reeves
|Hudson
|NC
|USA
|Reese
|Remeika
|Trumbull
|CT
|USA
|Jennifer
|Rojo-Lopez
|Newton
|NC
|USA
|Tyller
|Roney
|Buchanan
|VA
|USA
|Courtney
|Roquemore
|Conover
|NC
|Meagan
|Rufty
|Maiden
|NC
|USA
|Michael
|Russell
|Willow Spring
|NC
|USA
|Zakiya
|Ruth
|Clemmons
|NC
|USA
|Kyle
|Rutherford
|Bel Air
|MD
|USA
|Lauren
|Rutherford
|Bel Air
|MD
|USA
|John
|Ryan
|Cumming
|GA
|USA
|Ethan
|Sack
|Senoia
|GA
|USA
|Diego
|Sanjuan Consuegra
|Hickory
|NC
|USA
|Breanna
|Sanner
|Statesville
|NC
|USA
|Gina
|Schaefer
|Conover
|NC
|USA
|Kimberly
|Scheiber
|Pleizenhausen
|GERM
|Abigail
|Schmidt
|Hickory
|NC
|USA
|Madeline
|Schmidt
|Hickory
|NC
|USA
|Clayton
|Schreiber
|Hickory
|NC
|USA
|Kiana
|Schumacher
|Athens
|TN
|USA
|Lewis
|Scott
|Newcastle Upon Tyne
|UK
|Monte'
|Scott
|Yadkinville
|NC
|USA
|Caitlyn
|Sechrist
|Advance
|NC
|USA
|Emma
|Seibert
|Flowery Branch
|GA
|USA
|Jacob
|Severens
|Huntersville
|NC
|USA
|Leanna
|Sherrill
|Statesville
|NC
|USA
|Trevor
|Shue
|Harrisburg
|NC
|USA
|Carley
|Sigmon
|Claremont
|NC
|USA
|Kaitlin
|Sigmon
|Conover
|NC
|USA
|Scotlyn
|Silvey
|Gainesville
|FL
|USA
|Bryson
|Smith
|Hickory
|NC
|USA
|Lindsay
|Smith
|Edenton
|NC
|USA
|Serra
|Smith
|Morganton
|NC
|Miah
|Smitherman
|East Bend
|NC
|USA
|Kamie
|Souther
|Statesville
|NC
|USA
|Gemma
|Southwick
|Mitcham Surrey
|UK
|Alyssa
|Sronce
|Vale
|NC
|USA
|Connor
|Stanley
|Woodbine
|MD
|USA
|Mitchell
|Stoian
|Hickory
|NC
|Anniston
|Stovall
|Roxboro
|NC
|USA
|Mason
|Strother
|Newton
|NC
|USA
|Mita
|Sudhakar
|Apex
|NC
|USA
|Christian
|Sullivan
|Granite Falls
|NC
|USA
|Macon
|Sumner
|Wilmington
|NC
|USA
|Malakei
|Sumner
|Hickory
|NC
|USA
|Cole
|Sutherland
|Charlotte
|NC
|USA
|Caroline
|Sweeter
|Waxhaw
|NC
|USA
|Shelbey
|Taylor
|Lincolnton
|NC
|USA
|Anastasia
|Teseniar
|Lincolnton
|NC
|USA
|Ava
|Tharpe
|Roaring River
|NC
|USA
|Farrah
|Thompson
|Hickory
|NC
|USA
|Kelyn
|Thornton
|Newton
|NC
|USA
|Emma
|Throneburg
|Newton
|NC
|USA
|Andrew
|Tilley
|Germanton
|NC
|USA
|Evan
|Torris
|Fayetteville
|GA
|USA
|Logan
|Traxler
|Connelly Springs
|NC
|USA
|Lynn
|Van Staalduinen
|Pinetown
|NC
|USA
|Esmeralda
|Vega Luna
|Statesville
|NC
|USA
|Brett
|Vogelsang
|Peoria
|AZ
|USA
|Jacob
|Wadsworth
|Dansville
|NY
|USA
|Macie
|Wagner
|Belmont
|NC
|USA
|Kaylee
|Walker
|Morganton
|NC
|USA
|Taylor
|Walton
|Advance
|NC
|USA
|Coleman
|Warner
|Lincolnton
|NC
|USA
|Chazz
|Washington
|Apex
|NC
|USA
|Carter
|Watson
|Dallas
|NC
|USA
|Dana
|Watson
|Hickory
|NC
|USA
|Briana
|Weathersby
|Hope Mills
|NC
|USA
|Rosie
|Weaver
|Solihull
|ENGLA
|Spencer
|Welland
|Valdese
|NC
|USA
|Tanner
|White
|Hickory
|NC
|USA
|Anna
|Wike
|Newton
|NC
|USA
|Jack
|Williams
|Arden
|NC
|USA
|Noah
|Williams
|Hickory
|NC
|USA
|Madelyn
|Wilson
|Belmont
|NC
|USA
|Lauren
|Witke
|Hickory
|NC
|USA
|Hannah
|Wood
|Hickory
|NC
|USA
|Katie
|Woosley
|Clemmons
|NC
|USA
|Hannah
|Wright
|Asheboro
|NC
|USA
|Beulah
|Yusuf
|Girei LGA
|NIGE