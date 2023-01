CVCC announces President's List of students for fall 2022 semester

Catawba Valley Community College announces the President’s List of students for the fall 2022 semester.

The following students who have a grade point average of 3.8 to 4.0 were recognized:

Alamance County

Genesis Adhamar Ponce

Alexander County

Carter Adams, Ashley Jasmine Alba, Caleb Jones Austin, Cohen Douglas Austin, Kody J Baier, Myrtle R Bailey, Annie Mae Barnes, Katelyn Renteria Bazaldua, Joshua Leland Bowman, Scarlett Elizabeth Brinkley, Shellie Marie Brown, Autumn Gracie Brown, Ethan Brandon Brumley, Abigail Elizabeth Bumgarner, Brian David Castaneda, Cory K Castillero, Emma-Kate Elizabeth Chapman, Illyana Nycole Chapman, Ava Grace Chapman, Drew Thomas Chapman, Pamela Brooke Clanton, Lindy Kaitlyn Cockrell, Austin Andrew Coffey, Joshua Michael-Paul Combs, Anna Grace Coxey, Jaden Dacota Curtis, Cameron John Decoteau, Jennifer Spencer Dessecker, Angel Dionicio Silva, Adrian Dionicio Silva, Canyon Drake Echerd, Autumn Grace Eisenhower, Emaline Brook Ester, Alyssa Katherine Ferrese, Ava Jacqueline Ford, Carter Thomas Fortner, Christy Dawn Fox, Samantha D. Gambill, Christian Eleno Garcia, Keaton Rae George, Erin Gibson, Christopher Gonzalez, Olivia Carol Grimes, Eva Gryder, Breanne Guelzow, Coral Lindsay Habershaw, Grayson Annette Hager, Abagail Kelli Hager, Lillian Grace Haney, MacKenzie Leighann Harper, Kellen Andrew Hartman, Robert Michael Herman, Renee Megan Hernandez, Maddox Lee Hileman, Emerson Reece Horn, Iain Patrick Howard, Ezekiel Scott Howell, Adam Perry Huffman, Preston Huggins, Noah Chase Isenhour, Cody Glenn Jack, Mason Riley James, Mackenzie Dru Jenkins, Shelby Jolly, Autumn Kerley, Haley Beth Lail, Madison Paige Lail, Katrina Michele Lail, Cassidy Leigh Lambert, Eric Lee, Ashley May Pulgo Lim, Jack Colton Little, Emma Faith Maltba, Kayla Eunice Martinez, Caleb Avery Meadows, Callie Alexis Milam, Jace Robert Miller, Rodrigo Miranda-Gallegos, Taya Elise Moore, Jaylyn Denise Moose, Hailey Celeste Mosteller, Kayla Lee Neader, Daijah Amryl-Noel Orr, Laney Gray Overby, Cainan David Parker, Kristen Emily Prebor, Diron Mark Presnell, Maegan Alisha Pressley, Brianna Riley Prince, Jaidyn Harley Queen, Kaleigh Nicole Queen, Lindsey Katelin Reece, Galilea Anahi Reyes, Lucas Stephen Ritchie, Tessa Samantha-Lynn Roupe, Lawson Colby Setzer, Ty Eric Sharpe, Madalyn Nichole Shepherd, Katelyn Elizabeth Shook, Kaden Kole Sigmon, Brandon Mark Sipe, Ava Claire Smith, Cooper Dane Smith, Faith Alaina Smith, Madison Grace Smith, Alexandro Izaac Solis, Michael Ian Turner, Samantha Caroline Vick, Scott Michael Westmoreland, Jacob Daniel White, Chloe Brianna Wike, Areli Betzaida Yanez Botello, Simon Somchai Yang, Linda Maihli Yang and Zachary Lewis Zirkle

Burke County

Gracie Ann Alderman, Charles Richard Andrews, Eldy Marian Berduo-Garcia, Jasmine L Berduo-Garcia, Dustin James Buzze, Elisabeth Nell Byrd, Joshua Roger Coggins, Adam David Duncan, Monika Agata Field, Danielle Joy Foxx, Brooke Starr Greene, Todd Franklin Helton, Cecily Ragan Houck, David Boyd Huffman, Summer Leeann Kindley, Savannah Marie Lail, Lauren Elizabeth Land, Elizabeth Lee, Marsha Suzanne Levan, Suzanna Earle Maxwell, Dustin Payne McDaniel, Cassandra Lynn McDonough, Gracie Mae Mourglea, Bryce Austin Pruitt, Landon Mason Ray, Kristen Elizabeth Stamos, Piper Ryleigh Strong, Coua Vang and Alyza Dee Vang

Caldwell County

Dreamia R. Abernethy, Katey Loree Anderson, Jesse William Anderson, Bridget Alicia Azucena, Lane Thomas Bailey, Addison M. Blair, Carl Jamison Clement, Alissa Anne Corey, Abby Marchelle Franklin, Damian Todd Goble, Sydney Blake Greer, Jonathon Durant Harrison, Jillian Marie Jones, Justice J Kirkpatrick, Ashley Ann Lowry, Laney Nicole Marley, Harlee Scott Minton, Remedios Basical Phelps, Alyssa Nicole Plantone, Chadwick Shawn Presnell, James Robert Pritchett, Anna Elizabeth Reid, Rachael Brown Roberts, Lauren Renae Sanders, Chelsea Lynn Slagle, Jack Coleman Stevens, Taylor Shaylen Sweat and Jessica Erin Woodie

Catawba County

Madden V. Adcock, Melissa LaShann Adkins, Tatiana Jarlin Aguilar Rodriguez, Jayden Mateo Albores, Madeline Grace Allen, Alexa Brooke Allison, Julian Almanza- Figueroa, Adriana Alonso-Acevedo, Bryen Alexander Alvarez, Isaias Amador-Lazcano, Aaliyah Marie Andersen, Collin Chase Anderson, Anneliese Rose Andrews, Miriam Angeles-Lemus, Justin Michael Annas, Riley Jackson Annis, Nicolas Weaver Apollonio, Angelica Aragon Zamora, Samuel Araoz-Gonzalez, Rosendo Flores Arguero, Jazmine Nicole Kirby Arney, Richard John Aron, Jamie Myles Arroyo, Merih Elizabeth Atagun, Seamus Ryan Auton, Keila Deicy Avila, Ashetin Nichole Bailey, Rylee Brooke Baker, Lane William Baldy, Logan Shayn Baldy, Eden Grace Bandy, Lauren Elisabeth Barnes, Jaylen Patricia Barnes, Kaitlyn Barrios, Winford Thomas Batten, Madison Nicole Beal, Allison Elizabeth Beard, Zachary Alexander Beard, Blake Michael Beasley, Faith Emma Beauchamp, Alexis Becerril Cruz, Cem Laughton Bedward, Madelyn Grace Beisler, Nicole Beltran-Trejo, Emily Nicole Bendzinski, Lindsey Marie Benfield, Allyson Grace Benge, Britnee Michelle Bensinger, Brooklyn Paige Bess, Evelynn Binzha-Disciplina, Camden Grace Black, Deborah Laney Black, Caleb Glenn Black, Jillian Kate Blackburn, Zanyrie Jahkael Blackburn, Jennifer McRee Blake, Douglas David Blakeman, Marlee Grace Bland, Jorge Colon Blasdel, Bayleigh Emma Bolch, Neely Rebecca Bolick, Kameron Elaine Bolick, Mallory Jane Bond, Cameron Avery Bookhart, Ramzey MacIp Boulis, Aheed G. Boulis, Amy Elizabeth Bourgoin, Madison Lee Bowman, Delane Leatherman Bowman, Susan Alis Bowman, Callie Elizabeth Bradshaw, Alexander Clay Brakemeyer, Nathan T. Brendle, Jaida Fayeann Bristol, Kristina Lee Britt, Kaitlyn Michelle Brittain, Aiden Elmer Brittain, Summer Lilyann Brooks, Peyton Riley Brooks, Kyle Logan Brown, Stephanie Hudson Brown, Julia Rose Bryan, Harley Elizabeth Buff, Daniel Kenneth Bulick, Faith Liberty Bumgarner, Amanda Bumgarner, Jaylon Austin Burcham, Reagan Leigh Burris, Alejandra Ageline Bustamante, Skylar Brooke Bustle, Haily Yire Caballero, Caden Matthew Cahill, Logan Michael Cahill, Lillie Lois Caldwell, McKenzie Lauren Caldwell, Bryson Thomas Call, Giovana Callejas-Uribe, Jeanette Camas-Callejas, Elizabeth Danielle Allen Campbell, Jacob Andrew Campbell, Benjamin Paul Campbell, Christopher Alan Campbell, Ellison Eve Canter, Jesse Adams Canterbury, Oasis Carballo, Austin Cole Carpenter, Kimberly Carrasco-Herrera, Jacob Randall Cauble, Riley Swaim Caudle, Ella Ann Cecil, Alison Bridget Cerrito, Kendra Cervantes Hernandez, Kabrina Cha, Connor Christopher Chamberlain, Xiong Chang, Star Fouashi Chang, Chameng Michael Chang, Chloe Hlydra Chang, Kou Chang, Caitlyn Madison Chapman, Adrian Chavez, Nathan Chavez, Briseyda Chavez Catalan, Melissa Chavez-Ramirez, Daira Sofia Chazares-Franco, Hallie Grace Chitwood, Faith Anne Christensen, Alyssa Nicole Christian, Lily Scarlett Christopher, Timmy Huyhoa Chung, Bryson Robert Church, Jacob Christiain Cisneros, Owen Cael Clark, Joshua Michael Clark, Madison Grace Cleary, Clayton Louis Cline, Ashlyn Elizabeth Cline, Samantha Boston Cline, Wade Houston Cloer, Spencer Alan Cloud, Dennis Carroll Cochran, Brittany Rebecca Collins, Catalina Contreras Portilla, William Spencer Cooper Conway, Logan Trey Cope, Briana Michele Cordle, Lizbeth Rodriguez Corona, Jackson Marcus Cossich, Emily Kate Costanzo, Madison Brooke Cox, Matthew Ryan Cranfill, Alyssa Nicole Crider, Makenna Crocker, Fletcher Reece Cromer, Eva Marie Cronin, Ann Marie Crump, Alix Renee Cutter, Malana Krystine Dancy, Evanna Lidiya Danley, Drew Jacob Danner, Christopher Lee Davis, Briana Kristin Davis, Zachery David Davis, Caroline Reese Davis, Claire Ellen Dayton, Jalynn M. Deal, Cassandra Mae Deal, Benjamin Douglas Deitz, Lauren Delaney, Jacob Ford Dellinger, Tylisha Samantha Morray Denman, Amylyn Janice Depaz-Depaz, Paige Lyrene Devlin, Alexis Hannah Dimetry, Guadalupe Dominguez, Emily Kate Dover, Alyson Taylor Duncan, Billy Echeveria, Davis Alan Eller, Maria L Enriquez, Carlos Angel Erazo-Rojo, Emily Dona Escamilla Diaz, Nicholas Anthony Esposito, Emily Esteban-Salto, Nevaeh Skye Estrada, Ashley Nicole Eury, Connor William Evans, Shaylee Jade Falder, Brooke Marie Falowski, Maggie Susanna Farr, Joshua Warren Fisher, Jefrey Alan Fisher, Rachel Nicole Fitzpatrick, Kiersten Leighann Fleury, Jasmine Flores-Castaneda, Jocelyn Floriano, Bryson Eli Foard, Carson Neil Foard, Jenna Price Fogle, Jon Luke Foster, Gustavo S. Franco, Angel Marie Fredell, Emma Leigh Fredell, Tristen Michael Freeman, Jonathan Schramm Friar, Timothy Jackson Friar, Bailey Elizabeth Frye, Ezekial James Fulbright, Keegan Rylie Fulbright, Addison Kay Fuller, Bradley Alexander Furr, Barbara Gagnon, Brandon Michael Gaither, Christopher Galan-Duran, Joselyn Galvan-Garcia, Vivian Judith Gamez Reyes, Anna R. Gantt, Abigail Elaine Gantt, Kimberly Diane Garcia, Evelin Crystal Garcia Resendiz, Madison Rhea Gardner, Lillian O'Neal Gargis, Caroline Elizabeth Gargis, Rylee Shea Garrison, Cassidy Lynn Geddes, Alyson Olivia Gergely, Evelina Ghenov, Rinnah Sigrid Gheorghica, Gavin Rayce Gibbs, Abraham Gildo, Kammie Elizabeth Gladden, Malaysia Stephanie-Yavo Glover, Morgan Lynn Glover, Andrew Jacob Gniadek, Maisie Jordan Goble, Elijah Bruce Godfrey, Allison Godfrey, Macey Klaire Goodson, Jessie Kate Goodson, Claudia Reese Goodykoontz, Kaylee Marie Goulds, Katie Lee Gowen, Kathryn Claire Graham, Connor Paul Grant, Michael Thomas Greer, Kayla Warren Griffin, Rachel Elizabeth Grissom, Collin Trey Guenther, Hayley Elizabeth Guins, Leslie Samantha Guzman-Garcia, Kyle Liam Hager, Layla Harris Hall, Abigail Joann Hall, Kaylyn Rose Hall, Madeleine Esther Hampton, Marcus Henry Hampton, Anosha Haque, Troy Geoffrey Harper, Taylor Nicole Harrell, Grant Andrew Harris, Carson Raye Harris, Molli Grace Harris, Parks Gray Harrison, Adam C. Harvey, Ella Skye Hawn, Samantha Jo Hawn, Hannah Rose Hayden, Cooper Byrd Hayes, Maritza Noelle Hearty, Nathan Ryan Heavner, Victoria Marlee Hefner, Corbin Jae Hefner, Kristy Faye Helms, Brandon William Henderson, Kendra Leigh Henderson, Patrick Jay Hendren, Wesley Scott Hendrick, Jackson Porter Hensley, Makayla Angel Hensley, Jordan Christopher Henze, Jonellis Marie Heredia, Angei Xiomara Hernandez, Anthony Bulmaro Hernandez, Stephanie C. Hernandez, Giselle Hernandez Castorena, William Hernandez-Castorena, Jaretzy Nixzmary Hernandez-Luna, Ashley Hernandez-Martinez, Kinley Skye Herndon, Laisha Michelle Herrera-Garcia, Dylan Herrera-Luna, Dylan Austin Hicks, Hailey Regina Hicks, Hatley Norris Hicks, Davis Benjamin Higgins, Katelyn Brooke Hight, Benjamin Jason Higley, Hunter Nicole Hildebran, Grace Elizabeth Hill, Ashley Roxana Hinostroza-Villacorta, Gabrielle Fae Hise, Olivia Mae Hise, Thi Ngoc Mai Hoang, Thi Ngoc Hoa Hoang, Kaitlyn Paige Hodges, William Joseph Hodun, John Thomas Holbrook, Joseph Isaiah Holdren, Britten Elisabeth Holdren, Moriah Hollar, Noa Kaelyn Hosley, Cooper Drake Houser, Rachel Elizabeth Hovis, Sadie Abigail Hoyle, Amber Marie Hoyle, Seaver Thomas Hubbard, Katherine Elizabeth Huffman, Adeli Kaye Huffman, Rebecca Ann Huffman, Elizabeth Nichole Huffman, Victoria Marie Huitt, Kirsten Michelle Humphrey, Wyatt Thomas Hurd, Evan Huynh, Abigail Ianc, Haleigh Marissa Icard, Jada Andrea Ifill, Spencer Ray Isenhour, Savannah Lea Isenhour, Bradley Scott Jamison, Johnatan Jaramillo-Martinez, Andrew Phillip Jarnac, Deanne Nichole Jarvis, Ella Denise Jenkins, Nicolas Christopher Jennings, Ava Aleksandra Jimenez, Rylan Daniel Johnson, Hunter Clay Johnson, Jamiaya Amariya Johnson-Ramseur, Pierce Isaac Jones, Nolan Manley Jones, Piper Tate Jones, Destiny Divine Jordan, Leslie M. Juarez, Jane Wairimu Kamau, Kaitlyn Nicole Kanipe, Avary Elizabeth Kassab, Colin John Keating, Jacob Michael Keener, Robie Brian Keen-Hernandez, Andrew Ryan Kehoe, Camden Taylor Kennedy, Choua Khang, Carolyn Abigail Kilcoyne, Nathan Troy Killian, LeeAnna Faith Killian, Hannah Brynn King, Sara Joy King, Tristan Joel King, Kinson Bailey Kirk, Bryce McKinley Kirkland, Ashtyn Sydni Kiser, Karter Juel Klingenberg, Anna Renee Kmosko, Bethany Faith Korn, Zane Allen Krenzel, Eliana Rose Krueger, Katherine Iris Kuba, Taylor Quinn Lackey, Megan Lynette Lail, Patrick David Lail, Quyen V. Lam, Jacky Cheuk Hai Lam, Anna Barrett Lamb, Makayla Raye Lampton, Grace Carol Lancaster, Tiffany Lang, Emily M. Lapana, Anderson David Montes Lara, Areli Lara - Alpizar, Sean David Larson, Alyssabelle Shanwei Lasecki, Michael Lee, Daffany Jalia Lee, Soua Ge Kha Lee, Anii Gaosua Lee, Nancy Mai Nhia Lee, Ashton Tsimnuj Lee, Sallie Marie Lefevers, Hazel Karla Lemus, Rosa Miriam Lemus, Angel Lemus-Santellan, Kaitlyn Marie Leonhardt, Preston Andrew Lewis, Molly Ruth Lidke, Taylor Brooke Lingerfelt, Thomas Jacob Lipford, Kaylie Lynn Liptrap, Jace Garrison Little, Adia Grace Livert, Hunter Logan Lloyd, Amanda Lynn Locklear, Carlee Nicole Logan, King Kue Lor, Vitor Yingkong Lor, Mikayla Renee Loss, Kylene Hope Lowe, Alicia Dawn Lowman, Cody Liddell Lutz, Owyen Rae Lyall, Lacey Nicole Lybrand, Christian Brooks Chalmar Lynch, Brayan Maldonado-Guzman, Marisol Claudia Marin, Bradley Addison Markland, Neveah Anne Marquez, Abigail Rose Martin, Kyra Ann Martin, Christopher I Martin, Isaiah Antonio Martinez, Lizeth Martinez Cruz, Abbigail McKenzie Matlock, Hailey Alexandria Matlock, Laci Shea Matthews, Evan Issac Maur, Chelsea Ann Maynard, Makenzie Grace McConnell, Emma Grace Toye McDaniel, Lana Wei McFarland, Lin Mei McFarland, Kayley S McIntyre, Jessie Brianna McKean, Tamara McKenrick, Makayla Danay McKinney, Kaitlyn Mull McKinney, Maliyah Isabella McLain, Brock Alan McLaughlin, Brittany Marie McLaughlin, Dalton Lee Melillo, Yessenia Mentado-Silverio, Erika Jolene Meyer, Courtney Lynn Mikeal, Philip Bruce Miller, Kerisma Sunta Miller, Colin Gray Miller, Lauren Grace Mills, Lily Claire Minami, Alexa Nicole Minder, Nicholas William Mocilan, Shane Robert Moody, Jenna Michale Moody, Anisha Lakim Moore, John Alexander Moore, Markus Antonio Moore, Laura Elise Moose, Emily Grace Moose, Yisel Mora-Vieyra, Kevin Tee Moreau, Paige Elizabeth Morgan, Ciara Irene Morgan, Emma Rae Morris, Jeffrey Ray Morris, Isaac Jaron Morris, Duran J. Morrison, Mason Todd Morrison, Dylan Tyler Morrison, Divus Rayshanti Moss, Rosemary Pablai Moua, Juthasinee Mueangsrimat, Mikaela Soledad Mueller, Brianna Victoria Mull, Kiana Sophia Mullner, Rahima Abdalla Mumed, Maria Guadalupe Munoz Cardenas, Lindsey Nicole Muratore, Savannah Elizabeth Murphy, Justin Murphy, Gloriana Olivia Myers, Benjamin McDowell Nagele, Taylor Nicole Nantz, Madison Paige Nantz, Chloe Allison Nappier, Matthew Vincent Nastasi, Holly Ann Nelson, Jennifer Lynn Neville, Emma Monroe Newman, Courtney Ngoc Nguyen, Charlie C. Nguyen, Phillip N. Nguyen, Jenny Anh Nguyen, Angel Ryan Nieto-Alonso, Edward Nieves, Margaret Moss Noell, Norman Ryan Nolen, Payton Marie Nolley, Leah Chenoah Norton, William Novotny, Reanna Alieen Odom, Hailey Jane Okuboye-Born, Joe Olivas, Chelsea Renee Oliver Smith, Evelyn Olvera Chavez, Karina Olvera Rojo, Ezenwa Nelson Oparah, Anthony Osio Aguilar, Sawyer Arielle Owens, Connor Philip Page, Abigail G Painter, Emma Elizabeth Painter, Caroline Langdon Palmer, Jeet Mayur Patel, Phiona Amit Patel, Aastha Taralkumar Patel, Preet Gutam Patel, Mikala Esther Paul, Eric Abel Paz-Leon, Jackelyn Paz-Uribe, Emily Paige Peavy, MacKenzie Grace Pedicino, Kyler Theodore Peek, Savannah Lynn Pelletier, Grant Andrew Penley, Allison Elizabeth Penley, Aidan Joseph Perez, Katelin E Perry, Brandon John Pesce, Phuong Yen Pham, Aedrey Ngoc Pham, Makala Gray Pitman, Jeremiah Joshua Pittman, Henry Matthew Pitts, Jesse Lee Pope, Nathaniel Thomas Pope, Sophia Elizabeth Poremba, Caroline Grace Powell, Caley Nicole Powell, Blake Matthew Powell, Ella Grace Presnell, Taylor Addison Price, Elena Yuryevna Pritchard, Steven Allen Queen, Gabriella Ashlyn Queen, Matthew Gerald Race, Emily Sophia Ramirez, Joshua Edward Ramirez, Kimberly Amarilis Ramirez, Rachel Elizabeth Ramseur, Katherine Leeann Ramsey, Hannah Lane Ramsey, Amanda Rangel Andres, Cesar Benjamin Rangel-Caballero, Patricia Marie Ray, Lauren Sydney Reid, Allie Elizabeth Reid, Easton Ray Rembert, Tayler Hannah Revis, Candy Sarai Reyes-Monterrosa, Steven C Rhodarmer, Caroline Rhodes, Dustin Cole Richards, Max Campbell Riemer, Natalie Grace Robinson, Patrick Austin Robinson, Monica Yanira Rodriguez Mendez, Yanira Vanessa Rodriguez Mendez, Darkarai J Roe, Tyler Chad Rogers, Yanelly Rojo-Ramirez, Carly Rojzman, Avery Francesca Romero, Adrick Ganesh Rosales, Mark Kelsey Rose, Grace Lissette Johana Roseman, Grace Katherine Ross, Angelina Paige Roy, Matthew Alexander Rudisill, Geoffrey Lawrence Russell, Preston Vance Rutledge, Noah Lucas Sailors, Catherine Elizabeth Sain, Jennifer Scronce Sain, Jake Michael Saine, Erandi Isamar Sanchez, Diana Laura Sanchez-Resendiz, Alanis Sanchez-Rodriguez, Julie Isabelle Sandel, Patricia Ann Sandoval, Paige Reagan Sanniota, Citlali Santos Morales, Mario Santos-Morales, Chloe Lydell Sawyer, Tyler Say-Rathbone, Raegan Michelle Scarbrough, Charles Jerry Schronce, Nevaeh Angelique Scott, Bria Quinn Scott, Angel M See, Britney Nicole Sermon, Addison Leigh Settlemyre, Natalie Elizabeth Setzer, Kaylee Elizabeth Setzer, David Christopher Setzer, Everett Daniel Frasz Shabeldeen, Thomas Shaju Ponmany, Sierra Galindo Sharp, Ethan Joseph Shaw, Mary Grace Sherrill, Jordan Elizabeth Sherrill, Cody Daniel Sifford, Olivia Brooke Sigmon, Will Minsoo Sigmon, Jacob Lee Sigmon, Heath Randall Sigmon, Dallas Wilson Sigmon, Allie Nicole Sigmon, Emily Nicole Sigmon, Alaney Grace Sigmon, Margaret Ina Sigmon, Nicole Silva Montes, Stewart Michael Simmons, Peter Walker Reid Simpson, Jada Alexis Sims, Vincent Singkhoumkhong, Harrison A Sisk, Stephanie Sjobom, Hunter Lee Smathers, Brett Alan Smit, Nicholas Andrew Smit, Abigail Layne Smith, Ella Caroline Smith, Davina Lameszka Smith, Harley J Smith, Annalee Kathryn Smith, Hannah Marie Hazeline Smith, Trinity Faye Smith, Gabereyl Scott Smith, Alyssa Marie Smith, Jessica Kay Smyre, Austin Jarrett Sollid, Casandra L Soto Salgado, Viyada Haley Soukthavone, Ashlynn Rose Sparling, Anna Rose Spatz, Reagan Michaela Spizzo, Spencer Christopher Stayrook, Samuel Joseph Stephens, Emma Elaine Sterling, Sadie Katherine Sterrett, Lauren Michelle Stewart, Austin Allen Stilwell, James Lewis Story, Karalea Jeanette Stout, Alyssa Maryann Stout, Brandy Michelle Strickland, Rylea Faith Suddreth, Noah Michael Surbaugh, Christine Elizabeth Surber, Lydia Belle Sutherland, Jaelyn Mirayna Swagger, Ajay Manh Anh Swisher, Arabella Eliza Swofford, Olivia Grace Tate, Paiton Sigmon Tellado, Bennett Thomas Tepper, Jimena Teron-Salazar, Jacob Scott Teubner, Sophia Thao, Alia Thao, Tshiabnag Venus Thao, Dawn Elyse Thibeault, Cooper Zaine Thomas, Joseph Keller Thomas V, Jenna Marie Thompson, Adelyn E Thorne, Ajia Monet Threadgill, Marah Jean Tibbs, Jacob Torres-Trujillo, Trinity Ann Tramel, Phu Tran, Emma Grace Travis, Kaylee Elizabeth Travis, Caleb Lee Travis, Saul Trejo, Shelby Jane Trew, Madeline Anne Tumlison, Cheryl Tuttle, Taylor Nichole Upton, Joanna Grace Urs, Jaime Ray Vargas Uzzell, Wilber Valente-Gutierrez, Marianne E Vallera, Isabel Grace Van Sickle, Kalaya Vang, Anne Ma Vang, Chasity Eleanor Vang, Ka Lia Paige Vang, Allysa Vang, Jimmy Vang, Mai See Vang, Evelyn Ly Vang, Arabella Vang, Cheyenne Vang, Iris Vang, Kobe Vang, Mandy Vang, Chee Nou Vang, Hannah Robin Vanhoy, Gabriela J Vatrano, Katherine Mariel Velis-Molina, Samantha Claire Venable, Jake Daniels Vicari, Riley Nicole Vogel, Carson Griffin Walker, Ayden Kole Walker, Carlie Elizabeth Walker, Charlie Wynter Walsh, Steven Lloyd Walters, Brittany Wann, Jacob Daniel Ward, Erica Michelle Warlick, Grace Alleyna Watkins, Bailey Alanna Watson, Mikayla Yvonne Watts, Davis Gabriel Allen Watts, Chaseangelo Cuomo Watts, Kylin Aubree Wayne, Amanda Stroud Weathers, Taylor Leigh Welch, Olivia Deane Wesson, Courtney Taylor West, Casey Ann West, Nathaniel D Wheeler, Daniel Matthew White, Daniel Benjamin White, Chloe Elizabeth White, Sydni Alyssa Whitehead, Lailey Grace Whitener, Ryanne Catherine Whitt, Lindsay Cherise Wildman, Veronica Maria Wilfong, Heidi Michelle Williams, Seth Garrison Williams, Hunter Blaine Williams, Chance William Wilson, Jordan Daniel Wilson, William Brice Wilson, Cody Michael Winn, Madison Danyale Winters, Logan D Witherspoon, Richard Matthew Wolf, Adahlyn Renee Wood, Gabriel Free Wright, Arika K Wuest, Mischa Nkauj Hnub Xiong, Kenglychu Xiong, Kylia Faith Xiong, Lorianne Xiong, Reed Xiong, Vinai Xiong, Karina Chia Xiong, Bill Yang, Chimoua Yang, Isaiah Numtswb Yang, Adela Yang, Anderson Yang, Blia Yang, Zoey Pahoua Yang, Logan Yang, Kelsey Mae Yoder, Laura Zavala, Daisy Zheng, Charlotte Rose Zimmerman and Britney Anahy Zulueta

Cherokee County

Grace Kay Nelson

Cleveland County

Courtney Lynn Brown, Melissa M. Pearson and Camille Juaneisha Watson

Davidson County

Ruby Albarran

Forsyth County

Chol M. Adichol and Kobie Mikael Cushing

Gaston County

Harry Ernest Arthur, Sydney Elizabeth Crain, Tyler James Holland, Allison Knowles McInnis, Jenna Leigh Randall, Logan Dale Singleton, Katherine B. Thomas, Addison Paige White and Kamdyn Alexys Young

Guilford County

Alyssa Marie Kropski

Henderson County

Jason Corbett Higgins

Iredell County

Tyler Benge, Nicholas Mark Cash, Michael Paul Fattaleh, Abigail Leeann Goins, Claire Elizabeth Greene, Barbara Suzanne Grindstaff, Chloe Jane Harris, Haven Alaynah Hemric, Luka Jovicevic, Ian Thomas Julsrud, Summer Jane Kivett, London Drew Liles, Katherine A Lyda, Tammy Ann Mourey, Abigail Dawn Murdock, Macy R Murdock, Hannah Benge Parks, Graceann Elizabeth Patrick, Marie-Katherine Jacque Perry, Issabelle Marguerite Perry, Madeleine-Grace Anne Perry, Lucy Gray Privette, Elise Madeliene Prouty, Madison Winters Shuford, James Rien Skeens, Savannah Joy Taylor, Rebecca Antoinette Thomas, Ashlyn Delaney Vance, Laura Grace Wells, Rose Williams and Xiongmee Xiong

Lincoln County

Amber Rayner Alber, Marley Jordan Beegle, Krystal M. Bivens, Ashlyn Faith Blake, Amy Leanne Brown, Katherine Alejandra Cabrera, Samuel Ernest Carpenter, Braylin Elaine Carrigan, Joshua Cobb, Lyllian Cochrane, Dawson Gregory Cody, Elijah Thomas Cowgill, Robert Patrick Curtis, Anna Elisabeth Dombrowski, Sophia Rose Elliott, Noah Michael Espindola, Matthew David Fusco, Hailey Ann Gallant, Skylar Ann Gibson, Kaleigh J Gordy, Ian Bryce Hall, Jonathan David Harrill, Cade Bryson Hastings, Robert William Head, Grace E Herman, Delson James Hillier, Jessica Lyn Hodson, Jacob Lee Hollingsworth, Victoria Elizabeth Hudson, Michael Alexander Huffstetler, Nathaniel Ray Johnson, Courtney Amber Keever, Alexa Rose Klabo, Chloe Jayde Lineberger, Daniela Mejia, Abigail Hope Morris, Abigail Nicole Mull, Karen Ramirez Cordero, Leslie Ramirez Saenz, Luke Russell Reynolds, Mitchell Jay Reynolds, Jordan E Riley, Jose Rojas-Aviles, Sierra Lien Soles, Mallory Alicen Stewart, Courtney Cheyenne Thompson, Kathy Trejo, Yizel Trejo-Martinez, Logan Romano Underwood, Shelby Leann Warriner, Taylor Ashlyn Wayne, Elizabeth Ashton Wellman and Victoria White

McDowell County

Madison Grace Fish

Mecklenburg County

Madison Gibson, William Shelton Hammond, Stanesha Leah Petithomme, Jazmin Tamara Saintilien, David Geoffrey Strager and Ashley Jean Todd

New Hanover County

Douglas Matthew McClurg

Pitt County

David Aubrey Baker

Randolph County

Megan Rae Thompson

Rowan County

Braden Charles Graham and Rhonda Leigh Robinson

Rutherford County

Kelsey Sierra Toney

Wake County

Elizabeth Barrett, Matthew Paul Beisecker, Aidan Gustave Cannaday and Keziah Asant’ae Soogrim

Watauga County

Jordan Lee Gilliam and Chloe Grace Gilliam

Wilkes County

Titan Minton

Yadkin County

Rhyne Alexandra Stewart

Students from other counties who were named to the President’s List this past fall semester include Ian W Anderson, Elaina Faye Berry, Angelina Bobbitt, Jasmine Tierra Bolch, Samantha Areil Chavez, Bryce Curran Clark, Braeden Caney Fox, Eli Joseph Harpalani, Ariann Chavez Lopez, Fredrick I Martin, Jordan Shea Pierce, Emmalea Rose Richard, Josie Rae Shelton, Madison Elizabeth Swank, Jaden Danay Tabor, Girnaldo Xavier Vieyra, Heather Britta Walling, Keya Ware, Rebecca Elizabeth Welborn, Vanessa Jacquelyn White and Brycen Keith Wilson.