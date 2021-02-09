CVCC announces Dean's, President's lists

Colbie E Dwiggins, Davis Scott Bryant, Marisa Anne Yandle, Angelene B. Jans, Brooke Tyler Van Dam, Allison Tiara White, Morgan Drake Bumgarner, Hayden Thomas Kerley, Xander Evan Simalayvong, Sheila Yasmine Martinez, Brian Ellis Setzer, Lee Ivey Thornburg, Christopher Thomas Yarbrough, Anastasia Faith Church, Malaki Saith Estrada, Cameron Joseph Perrigan, Poedechia Yang, Levi Thomas Paul, Karla Carolina Torres, Keara Ann Elgamal, Joshua Zion Short, Isabella Negrete-Ortega, Lane Palmer Logan, Eduardo Alvarez-Calderon, Destinee Depri Ramseur, Txuj Chee Yang, Justice Aaliyah Harshaw, Valeria Quintero-Rincon, Becky D. Petree, Kathy Ibarra-Vazquez, Wendy Lail Helms, Kynetha A Turner, John Henry Simpson, Kimberly Ann Huffman, Mason Douglas Moore, Amber Dawn Miller, Amanda Marie Brown, Zachery Ryan Thomas, Laura Chavez, A. Vang, Caitlyn Grace Wyatt, Marcus Chandler Sigmon, Faith Nicole Hilton, Sarah Lillie Houston, Benjamin Bates Boston, Channa M. Townsend, Axel Josue Vasquez-Brenes, Alexandra Lillian Kachik, Timothy Paul Dellinger, Jacob Connor Witke, Elise Marie Denzer, David Joseph Perjar, Makayla Renee Greer, Raelen Bokei Lo, Vincent Price Shirreffs, Allison Niewulis Beach, Madison Leah Houser, Jamarius Ali Wallace, Landon Scott Kiser, Jayden Kionna Spears, Chantel Nicole Bedington, Mason Lee Buff, Mya Michelle Banks, Jacob Marhao, Sarah Kate Brooks, Breeana Vang, Diana Chavez, Andrew Walker Lowman, Serena ChiaNa Vang, Carlos Uriel Hernandez-Rivera, Katherine Ann Bowman, Michael Lor, Alexa Guadalupe Anaya-Lopez, Lillie Ann Pennington, Jennifer Michelle Williams, Gerhardt Stefan Rheeder, Tiffany Lee Hammond, Leslie Zavala, Lacie Nichole Gibson, Brandon Alan Deal, Ella Janae Huffman, Grayson Nickolas Keller, Lydia Alaine Ballard, Kendyl Savannah Medlin, Andrew Thomas Bolick, Kara Marian Poteet, Joseph Isaiah Holdren, Marty Lee Gallinari, Jasmine Flores-Castaneda, Kylia Faith Xiong, Abbey Grace Klappert, Bailey Alysse Kachik, Angela Victoria Moore, Shaylee Jade Falder, Rachel Elizabeth Hovis, Megan Lynette Lail, Stacey Maykou Lee, Tamara Faith Kuykendall, Sara Magdalena Blaj, Karina Marie Coulter, Savannah Belle Boggs, Renee Elizabeth Mani, Morgan Lynn Moody, Dominique Uriel Wingate, Savannah Brooke Blackburn, Tyra Gabriell Mitchell, Nicole Calvo Porras, Thomas Wayne Fulbright, Johnny Allen Carden, Jai Vang, Justin Daniel Herman, Clark Richard Houston, Hlee Xiong, Sandy Padra Chang, Jack Tucker McIntosh, Benjamin Collin Taylor, Haley Elizabeth Young, Guadalupe Hernandez-Ocampo, Michael Perrin Dennis, Elliott Jacob Sanchez, Kelly Her, Margaret Lee Shumate, Sierra Joy Williams, Cole Donovan Sipe, Zackary Thomas Campbell, Leslie Arce-Palacio, Ashley Avila-Bueno, Krillin Chameng Vang, Alana Yaa Serwaa Moses, Garrett Hunter Stowe, Caitlyn Morgan Evans, Aaron Ray Harris, Lexie Marie Michael, Jack Evan Thornton, Patricia Gail Hickok, Addison Diane Williams, Brandon Muachuyee Xiong, Micah Vang, Chasity Eleanor Vang, Christopher Connor Rowe, Dustin Cole Richards, Angelina Rose Prendergast, Isaiah Alexander Mincer, Grace Lo, Alex Roman Lazo, Kiara Alvarez-Gomez, Alessandro John Gagea, Stella Caroline Branch, Eliana Rose Krueger, Robert Stephen Sutton, Lauren Elizabeth Mann, MacKenzie Grace Patton, Jessica Nicole Snodgrass, Edwin Audrey Resendiz, Bryanna Nikole Arndt, Serena Za Lee, Holden B. Abernathy, Taylor Ryan Huffman, America Lopez-Martinez, Kristen Elizabeth Larochelle, Kenneth Roman Lazo, David Beren Kehrley, Tobias Glenn Hullette, Angela Marie Swink, Shelby Nicole Lunn, Thipmany Kaitlynn Soukthavone, Addison Elizabeth Bowers, Mackenzie Abigail Cook, Julianna Nicole Rivera, Kaitlyn Underwood, Gina Mercedes Bonilla-Ortiz, Courtney Lynn Mikeal, Paige Jolee Yang, Jared Thomas Isenhour, Kyliee Brooke Lapham, Beniamin Ilie Filip, Brittany Michelle Spencer, Cassandra Sparks, Cathy Lee, Nicholas Ryan Surber, Elizabeth Ann Abernathy, Frank Allen Townley, Kevin Jon Anthony, Stephanie Mae Palmer, Julian Manuel Camacho, Chriss Alexandro Martinez, Jeremy Nicolas White, Gemma Ann Cullen, Summer SueAnn Sigmon, Jenna Price Fogle, Holden Grant Kue, Yua Isabelle Vang, Amanda Lemus-Almanza, Alexis Vang, Erika Hernandez-Camacho, Alyssa K Gibson, Katelin Elizabeth Perry, Kayleigh Danielle Hoyle, Abigail Sinchan, Evelyn Olvera Chavez, Brooke Kelly Haugstatter, Sarah Naomi Hall, Vong Yang, Johnathon Taylor Shepherd, April De la Canal, Hannah Louise McElroy, Rodrigo Gonzalez, Sierra Lynn Hines, Devyion Michael Smyre, Kaleb Koobzoo Ly, Tina Rich James, Susan Elizabeth Stokes, Brian Andrew Smith, Marcos Lemus, Yisel Mora-Vieyra, Madysen Taylore Liss, Thorne Crosse Bolick, Jessica Lynn Hernandez Aparicio, Marlea Dawn Benfield, Harrison Christian Hunt, Lucy Arabelle Wheeler, Seaera Kathryn Sailor, Nalee Lor, Morgan Alexa Best, Loungnapha Phoummachanh, Samantha Joi Klukas, Abril Banda, Dulcemaria Coronado-Sanchez, Heather Propst Rivera, Janiece Wright Ferguson, Delaney Lauren Conner, Lizbeth Vazquez-Cortez, Geovany Angel Linares-Flores, Travis Wayne Vaughn, Briana Wheeler Hollar, Amanda Lizbeth Herrera- Garcia, Emily Grace Pennington, Elizabeth Daniela Salvador, Sheng Nkau Yang, Brittany Nicole Travis, Kimberly Dawn Dickson, Maylen Anne Arey, Tori Lynn Williamson, Ethan Wayne Queen, Heidi Villa Islas, Dakota Morgan Corley, Monica Carol Zambrano Gonzales, Kaylin Marie Ramirez, Michelle Smith, Jordana Nichole Tahsler, Yen Vy Thi Truong, Emma Kristine Roberts, Joseph P Gibson, Quoc Hung Vo Truong, Annie Ruth Caldwell, Amber Nicole Yount, Christie Chia Lo, Jeffrey Alan Smith, Anthony Michael Ramsey, Brandi Pierce, Ximena Garcia, Matthew Crubaugh, Aveeda Souratsa Thavichith, Evan Daniel Walshak, Laura Marie Trent, Frederic Joseph Cooper, Melissa LaShann Adkins, Dustin Andrew Phillips, Quierston Charmayne Holloway, Haili Cook Williams, Chelsey Dawn Kanupp, Jenna Ellen Frye, Marissa Lee Wine, Fernando Magana, William James Wortman, William Paxton Buff, Rianna Ragan Cress, Jonathan Diaz Villegas, Sage Marie Derr, Julia Alyssa Spencer, Benjamin Paul Matthews, Jake Daniels Vicari, Ella Lauren Vigardt, Jack Montgomery Campbell, Journey Monae Surratt, Martha Jocelin Badillo-Mendoza, Alyson Marie Day, Jose Meza Saucedo, Darrin Tubntxawg Vang, Michael James Riddle, Scarlet Carsyn Rink, Willy Xiong, Julia Douasong Chang, Madeline Lynn Irish, Megan Grant, Joseph Isaac Cockman, Holly Sarah Cha, Michael Muacong Lee, Nicholas Alan Phillips, Dynastee Capri Solara Ramseur, Christina Sysouphan Soukthavone, Jonathan Trong-Tin Hoang, Kaylin O'Shea, Alexander Jon Schlosser, Reid Thomas Edens, Amelia Erin Hawn, Emma Caroline Neal, Justin Dean Vinson, Jay Edwin Nunez, Victoria Elizabeth Charles, William Spencer Cooper Conway, James Garland Heisler, Valeria Hernandez-Pena, Abraham Warren Hilton, Keira Lynn Hirons, Conner Harrison Kahn, Davin Clayton Kim, Preston James Padgett, Ava Duangta Pendley, Emma Lee Winters, Carlos Angel Erazo-Rojo, Baylee Michelle Bumgarner, McKenzie Charles Sturdivant, John Gabriel Howard, Diana Rocio Mejia-Pineda, Macy Brooke Rummage, Marie Elizabeth Duncan, Jadin Styles Dula, Kendall Rose Cody, Ariana Elizabeth Harren, Jaylen Jamari Harwood, Gabriela Nieto, Haley Breann Hastings, Caitlin Jade Holland, Nathan Gabriel Jimenez, Alexander Van Ackerman, Taylor Elizabeth Parrott-Riddle, Masen Anderson, Alea Paige Anderson, Xavion Bernard Coulter, Emma Jane Fox, Eric Garcia, Victoria Renea Stinson, Charles Richard Andrews, Jane Wairimu Kamau, Lagan Marie Walker, Monica Yanira Rodriguez Mendez and Victoria Lee Pfaff.