CVCC announces Dean's, President's lists

Catawba Valley Community College recently announces the Dean's and President's list of students for the Fall 2020 semester.
Dean's List
The following students who have a grade point average of 3.5 to 3.799 were recognized:
Alexander County
Kaitlyn Marie Walker, Faith Alexandra Zirkle, Maya Kaydence Adams, Gavin Lesley Roupe, Kevin David Martinez-Rodriguez, Layna Breanne West, Nicholas Cecil Blackburn, Bryson Patrick Abernathy, Zong Vue, Alyssa Nicole Burgess, Cameron John Decoteau, Kayla Aleia Hefner, Ashton Nichole Canipe, Cole Gaither Harris, Colin Zachary Coffey, Amelia Susanne Price, Mykenzie Gail Cozart, Kendra Myers, Hana Vang, Anna Elizabeth Pinnix, Landon Andrew Reece, Shaere R. Delgiudice, Olivia Reese, Myndee Nkaujpajhlub Yang, Josh Russell Tan, Anthony Rocco Deprimo, Christopher Cody Walker, McKenna Reanne Lynn, Stacey Marie Rivers, Jessica Marie Matheson, Ryan Gabriel Turner, Justin Lane Mitchell, Grayson Annette Hager, Madison Renee Stclair, Kenna Grace Sipe, Keyley Shae Sigmon, Akira Elyce Houck, Hannah Lee Bentley, Brianna Caitlyn Abernathy, Karly Blake Fairchild Rachel Olivia Hager Aiden Michael Hager, Verlin Kyle Harper, Christian Eduardo Gonzalez Luna, Lanna Paige Holler, Darienne Paige Fritz, Lance William Garland, Adeline Grace Harrington, Kaylee Renee Resecker, Madison Hope Steele, Henry Isaac Ramella, Sarah Breann Parsons, Jaylynn Nichole Dunford, Keaton Rae George, Eli Cooper Ledford, Chloe Brianna Wike, Jessica Leann Winebarger, Vahoua Vang, Rodrigo Miranda-Gallegos, Priscila Alejandra Badillo, David Vance Tagner, Kennady Grace Russell, Elijah James Smith and Averi Roxann Odom.
Burke County
Kailey Brianne Duckworth, Lehren Nicole Mull, Rebecca Leighann Shull, Jessica Lynn Gordon, Coua Vang, Karina Carbajal, Larry Lee Luke, David Sebastian Shook, Lydia Alise Huckabee, Tanner Malachi Patton, Lesley Ann Alderman, Brooklyn Alexis Cook, Lillian Danielle Childres, Jose Alberto Garcia-Villanueva, Marcelina Miguel, Jesse Ray Penley, Tammy Stines Lane, Bryce Austin Pruitt, Nicole Hazel Wadlington and Maysee Hang.
Cabarrus County
Chance James Daquila, Samuel Christopher Walker and James Daniel Goodwin.
Caldwell County
Christen Nicole Wilson, Karman Brooke Bailey, Anthony Isbell, Megan Elaine Street, Taylor Shaylen Sweat, Michael Cline Witherspoon, Ashley Dawn Littlejohn, Kaila Sirley Moreno, Nadia Aria Ray, Jack Coleman Stevens, Emma Rose Norris, Kristen Cierra Trull, James Zachary Archer, Sydney Blake Greer, Breanna Price Bryant and Jessica Erin Woodie.
Catawba County
Colbie E Dwiggins, Davis Scott Bryant, Marisa Anne Yandle, Angelene B. Jans, Brooke Tyler Van Dam, Allison Tiara White, Morgan Drake Bumgarner, Hayden Thomas Kerley, Xander Evan Simalayvong, Sheila Yasmine Martinez, Brian Ellis Setzer, Lee Ivey Thornburg, Christopher Thomas Yarbrough, Anastasia Faith Church, Malaki Saith Estrada, Cameron Joseph Perrigan, Poedechia Yang, Levi Thomas Paul, Karla Carolina Torres, Keara Ann Elgamal, Joshua Zion Short, Isabella Negrete-Ortega, Lane Palmer Logan, Eduardo Alvarez-Calderon, Destinee Depri Ramseur, Txuj Chee Yang, Justice Aaliyah Harshaw, Valeria Quintero-Rincon, Becky D. Petree, Kathy Ibarra-Vazquez, Wendy Lail Helms, Kynetha A Turner, John Henry Simpson, Kimberly Ann Huffman, Mason Douglas Moore, Amber Dawn Miller, Amanda Marie Brown, Zachery Ryan Thomas, Laura Chavez, A. Vang, Caitlyn Grace Wyatt, Marcus Chandler Sigmon, Faith Nicole Hilton, Sarah Lillie Houston, Benjamin Bates Boston, Channa M. Townsend, Axel Josue Vasquez-Brenes, Alexandra Lillian Kachik, Timothy Paul Dellinger, Jacob Connor Witke, Elise Marie Denzer, David Joseph Perjar, Makayla Renee Greer, Raelen Bokei Lo, Vincent Price Shirreffs, Allison Niewulis Beach, Madison Leah Houser, Jamarius Ali Wallace, Landon Scott Kiser, Jayden Kionna Spears, Chantel Nicole Bedington, Mason Lee Buff, Mya Michelle Banks, Jacob Marhao, Sarah Kate Brooks, Breeana Vang, Diana Chavez, Andrew Walker Lowman, Serena ChiaNa Vang, Carlos Uriel Hernandez-Rivera, Katherine Ann Bowman, Michael Lor, Alexa Guadalupe Anaya-Lopez, Lillie Ann Pennington, Jennifer Michelle Williams, Gerhardt Stefan Rheeder, Tiffany Lee Hammond, Leslie Zavala, Lacie Nichole Gibson, Brandon Alan Deal, Ella Janae Huffman, Grayson Nickolas Keller, Lydia Alaine Ballard, Kendyl Savannah Medlin, Andrew Thomas Bolick, Kara Marian Poteet, Joseph Isaiah Holdren, Marty Lee Gallinari, Jasmine Flores-Castaneda, Kylia Faith Xiong, Abbey Grace Klappert, Bailey Alysse Kachik, Angela Victoria Moore, Shaylee Jade Falder, Rachel Elizabeth Hovis, Megan Lynette Lail, Stacey Maykou Lee, Tamara Faith Kuykendall, Sara Magdalena Blaj, Karina Marie Coulter, Savannah Belle Boggs, Renee Elizabeth Mani, Morgan Lynn Moody, Dominique Uriel Wingate, Savannah Brooke Blackburn, Tyra Gabriell Mitchell, Nicole Calvo Porras, Thomas Wayne Fulbright, Johnny Allen Carden, Jai Vang, Justin Daniel Herman, Clark Richard Houston, Hlee Xiong, Sandy Padra Chang, Jack Tucker McIntosh, Benjamin Collin Taylor, Haley Elizabeth Young, Guadalupe Hernandez-Ocampo, Michael Perrin Dennis, Elliott Jacob Sanchez, Kelly Her, Margaret Lee Shumate, Sierra Joy Williams, Cole Donovan Sipe, Zackary Thomas Campbell, Leslie Arce-Palacio, Ashley Avila-Bueno, Krillin Chameng Vang, Alana Yaa Serwaa Moses, Garrett Hunter Stowe, Caitlyn Morgan Evans, Aaron Ray Harris, Lexie Marie Michael, Jack Evan Thornton, Patricia Gail Hickok, Addison Diane Williams, Brandon Muachuyee Xiong, Micah Vang, Chasity Eleanor Vang, Christopher Connor Rowe, Dustin Cole Richards, Angelina Rose Prendergast, Isaiah Alexander Mincer, Grace Lo, Alex Roman Lazo, Kiara Alvarez-Gomez, Alessandro John Gagea, Stella Caroline Branch, Eliana Rose Krueger, Robert Stephen Sutton, Lauren Elizabeth Mann, MacKenzie Grace Patton, Jessica Nicole Snodgrass, Edwin Audrey Resendiz, Bryanna Nikole Arndt, Serena Za Lee, Holden B. Abernathy, Taylor Ryan Huffman, America Lopez-Martinez, Kristen Elizabeth Larochelle, Kenneth Roman Lazo, David Beren Kehrley, Tobias Glenn Hullette, Angela Marie Swink, Shelby Nicole Lunn, Thipmany Kaitlynn Soukthavone, Addison Elizabeth Bowers, Mackenzie Abigail Cook, Julianna Nicole Rivera, Kaitlyn Underwood, Gina Mercedes Bonilla-Ortiz, Courtney Lynn Mikeal, Paige Jolee Yang, Jared Thomas Isenhour, Kyliee Brooke Lapham, Beniamin Ilie Filip, Brittany Michelle Spencer, Cassandra Sparks, Cathy Lee, Nicholas Ryan Surber, Elizabeth Ann Abernathy, Frank Allen Townley, Kevin Jon Anthony, Stephanie Mae Palmer, Julian Manuel Camacho, Chriss Alexandro Martinez, Jeremy Nicolas White, Gemma Ann Cullen, Summer SueAnn Sigmon, Jenna Price Fogle, Holden Grant Kue, Yua Isabelle Vang, Amanda Lemus-Almanza, Alexis Vang, Erika Hernandez-Camacho, Alyssa K Gibson, Katelin Elizabeth Perry, Kayleigh Danielle Hoyle, Abigail Sinchan, Evelyn Olvera Chavez, Brooke Kelly Haugstatter, Sarah Naomi Hall, Vong Yang, Johnathon Taylor Shepherd, April De la Canal, Hannah Louise McElroy, Rodrigo Gonzalez, Sierra Lynn Hines, Devyion Michael Smyre, Kaleb Koobzoo Ly, Tina Rich James, Susan Elizabeth Stokes, Brian Andrew Smith, Marcos Lemus, Yisel Mora-Vieyra, Madysen Taylore Liss, Thorne Crosse Bolick, Jessica Lynn Hernandez Aparicio, Marlea Dawn Benfield, Harrison Christian Hunt, Lucy Arabelle Wheeler, Seaera Kathryn Sailor, Nalee Lor, Morgan Alexa Best, Loungnapha Phoummachanh, Samantha Joi Klukas, Abril Banda, Dulcemaria Coronado-Sanchez, Heather Propst Rivera, Janiece Wright Ferguson, Delaney Lauren Conner, Lizbeth Vazquez-Cortez, Geovany Angel Linares-Flores, Travis Wayne Vaughn, Briana Wheeler Hollar, Amanda Lizbeth Herrera- Garcia, Emily Grace Pennington, Elizabeth Daniela Salvador, Sheng Nkau Yang, Brittany Nicole Travis, Kimberly Dawn Dickson, Maylen Anne Arey, Tori Lynn Williamson, Ethan Wayne Queen, Heidi Villa Islas, Dakota Morgan Corley, Monica Carol Zambrano Gonzales, Kaylin Marie Ramirez, Michelle Smith, Jordana Nichole Tahsler, Yen Vy Thi Truong, Emma Kristine Roberts, Joseph P Gibson, Quoc Hung Vo Truong, Annie Ruth Caldwell, Amber Nicole Yount, Christie Chia Lo, Jeffrey Alan Smith, Anthony Michael Ramsey, Brandi Pierce, Ximena Garcia, Matthew Crubaugh, Aveeda Souratsa Thavichith, Evan Daniel Walshak, Laura Marie Trent, Frederic Joseph Cooper, Melissa LaShann Adkins, Dustin Andrew Phillips, Quierston Charmayne Holloway, Haili Cook Williams, Chelsey Dawn Kanupp, Jenna Ellen Frye, Marissa Lee Wine, Fernando Magana, William James Wortman, William Paxton Buff, Rianna Ragan Cress, Jonathan Diaz Villegas, Sage Marie Derr, Julia Alyssa Spencer, Benjamin Paul Matthews, Jake Daniels Vicari, Ella Lauren Vigardt, Jack Montgomery Campbell, Journey Monae Surratt, Martha Jocelin Badillo-Mendoza, Alyson Marie Day, Jose Meza Saucedo, Darrin Tubntxawg Vang, Michael James Riddle, Scarlet Carsyn Rink, Willy Xiong, Julia Douasong Chang, Madeline Lynn Irish, Megan Grant, Joseph Isaac Cockman, Holly Sarah Cha, Michael Muacong Lee, Nicholas Alan Phillips, Dynastee Capri Solara Ramseur, Christina Sysouphan Soukthavone, Jonathan Trong-Tin Hoang, Kaylin O'Shea, Alexander Jon Schlosser, Reid Thomas Edens, Amelia Erin Hawn, Emma Caroline Neal, Justin Dean Vinson, Jay Edwin Nunez, Victoria Elizabeth Charles, William Spencer Cooper Conway, James Garland Heisler, Valeria Hernandez-Pena, Abraham Warren Hilton, Keira Lynn Hirons, Conner Harrison Kahn, Davin Clayton Kim, Preston James Padgett, Ava Duangta Pendley, Emma Lee Winters, Carlos Angel Erazo-Rojo, Baylee Michelle Bumgarner, McKenzie Charles Sturdivant, John Gabriel Howard, Diana Rocio Mejia-Pineda, Macy Brooke Rummage, Marie Elizabeth Duncan, Jadin Styles Dula, Kendall Rose Cody, Ariana Elizabeth Harren, Jaylen Jamari Harwood, Gabriela Nieto, Haley Breann Hastings, Caitlin Jade Holland, Nathan Gabriel Jimenez, Alexander Van Ackerman, Taylor Elizabeth Parrott-Riddle, Masen Anderson, Alea Paige Anderson, Xavion Bernard Coulter, Emma Jane Fox, Eric Garcia, Victoria Renea Stinson, Charles Richard Andrews, Jane Wairimu Kamau, Lagan Marie Walker, Monica Yanira Rodriguez Mendez and Victoria Lee Pfaff.
Cleveland County
Penny Blue Martin, Savanna Gregory, Pate Todd Craig and Joy Elizabeth Davis.
Gaston County
Madison Abigail West, Felicity Tashana Fields, Tyerah Monique Blake and Taylor Danielle Wilson.
Haywood County
Carter Breann Gibson
Iredell County
Alexandria Lee Childers, Anna Blue Bentley, Charity Yvonne Munro, Darlaine Carson, Deanna Gilmore, Sean Christian Fansler, Demetrius Tyree Miller, Karissa Barrett, Aasia Janel McNeill, Kiana Nicole Keeley, Samuel Trace Hedrick, Hannah Shyann Morris and Daniel Vitanza.
Lincoln County
Bernabe Piedra Yanez, Hope Michaela Owens, Kinsley Faye Gilmore, Lauren Alyse Patty, Derrick Davon Lynch, Te'keira Amill Thompson, Alexandra Ann Reed, Chloe Ann Punch, Adamary Avendano Hernandez, Justin Daniel Moore, Breana Shawnta Odum, Alina Marie Bowen, Anna Elisabeth Dombrowski, Jillian M. Warren, John Michael Bean, Montserrat Torres, Emma Paige Hoyle, Josue Aaron Jimenez, Manuel Alejandro Mendez Rodriguez, Jadon Norman, Kasey Danielle Gidney, Emily Rae Moss, Brianna Rae Huffman, Zachery Isaiah Hester, Robert William Head, Denise Brown, Landon Daniel Scronce, Ivanna Selivanenco Prado and Braylin Elaine Carrigan.
Mecklenburg County
Jacob David Thompson, Delayzha S. Dixon, Azuria Nicole Barrino, Jaylen Dwayne Prioleau and Alexandria Chantal Barrino.
Wake County
Jonah McClellan Milchuck
Watauga County
Alexandra Morgan Ellis and David Andrew Dye.
Students from other counties who were named to the Dean’s List this past spring semester include Joshua Alexander Simko, Tawni Olivia May Haskins, Chue Yang, Kristy Faye Helms, Paul James Hinson, Robertha Yede Hansen, Leekpalay Kemayah, Danielle Kristine Moss, Jessica Dawn Norris, Sarah Bryant, Savannah Bailey Nolan, Camilla Sabatino, Thad Thomas Webb, Amber Rose Decker, Zachary Daniel Anthony, Victoria Brie Spencer, Cora Mikaili Olivares, Noah Benjamin Parks, Hannah Maree Tomlinson, Sesilia Perez-Vargas, Noah Roman Lopez, Tiffany Hope Gregory, Moriah Faith Bullman and Terrell Henry Connor Emory.
President's List
The following students who have a grade point average of 3.8 to 4.0 were recognized:
Alexander County
Benjamin Lindsay Rogers, Drake Austin Dessecker, Stephanie Dawn Campbell, Brianna Nicole Blakley, Savannah Alexandra Smith, Brittany N. Sullivan, Krystal Marie Rainey, Bjorn Gunther Brinkley, Kody J Baier, Haylee Elaine Sharpe, Jennifer Spencer Dessecker, Jordan Marie Black, Abbie Nicole Bowman, Katelyn Elizabeth Harrington, Heidi Deanne Morrow, Grace Ann Douglas, Weston Howard Pratt, Jonathan William Grimes, Cade James Miller, Michaela Raven Durmire, Daniel Ponce Olivas, Sarah Nicole Dillow, Ruth Cruz, Jose Damian Santamaria-Calvillo, Jocelyn Loyola-Lonjinos, Julianna Rebekah Alrutz, Caleb Jones Austin, Coral Lindsay Habershaw, Brittany Jewel Bryant, Amy Baker Shepherd, Pa Jai Lee, Kirby Ray McCurdy, Brandon Mark Sipe, Lux Ellen Lilly, Destiny Mackenize Hutchinson, Maura Alicia Renteria-Rios, Aislinn Johnson Barnes, Dixie Annette Gibson, Peyton Marie Moore, Meredith J. Hill, Rachel Caroline Bowman, Kelsea Lynnae Dejarnette, Chesney Grace Millsaps, Hor Vang, Caeley Madison Arney, Eden Paige Austin, Luke Patrick Noble, Allison Renee Lasher, Hannah Grace Maltba, Bryan Enrique Alba, Emma Faith Maltba, Breanna Denise Bowman, Courtney Willow Gant, Noah Price Dietrich, Keara Bryanne McCann, Ann-Renae Paige Lewis, Ruben Castillo-Martinez, Caleb Daniel Little, Chandler Michael Danner, Emily Madison Brown, Jacob Paul Palmer, Anthony Grey Sacona, Courtney Lynn Powell, Joshua Lawrence Sloan, Lauren Caroline Setzer, Gracie Faith Norton, Allison Grace Meadows, Jessica Joan Mauney, Daniel Joseph Elmore, Timothy David Eckard, Robert Franklin Abernethy, Breanna Michelle Duncan, Taylor Sage Harrington, Brandon Earl Walker, Timothy Lee McCammon, Aliyah Lynn Hebel, Holden Ritchie, Tony Yang, Rachel Hefner Quarles, Colin Ryan Smith, Courtney Rae Bowman, Lindy Kaitlyn Cockrell, Emaline Brook Ester, Galilea Anahi Reyes, Joseph Garrett Thompson, Jacob Daniel White, Linda Maihli Yang, Dante Alexander Sowards, MacIe Kathryn Greene, Yolanda Nataly Cobos-Rodriquez, Annie Mae Barnes, Jada Corein Streeter, MacKenzie Leighann Harper, Logan Nathaniel Barnes, Peyton Elizabeth Price, Sarah Marie Gilbert, Riley Quint Hefner, Vincent Thomas Curry, Brooklyn Noel Roberts, MacKenzie Cecille Pearson, Eric Glenn Jennings, Alexa Lashae Pennell, Lacey Aleah Elder, Anna Kaylee Moore and Angela Victoria Ferretiz.
Burke County
Eduardo Alexander Canales, Trit H, Katie Nicole Neaves, Dustin David Hull, Kou Yang, Miguel Angel Ortega, Todd Franklin Helton, Anqi Chen, Alyza Dee Vang, Lucas Tilden Oliver, Ivey Nichole Fugitt, Byron Joseph Allen, Matthew Colin Eller, Mary Elizabeth Mazaleski, Summer Leeann Kindley, Sierra Clifton, Colby Nicholas Crump, Lucy P Xiong, Rance Austin Smith, Andrew Dayberry Corder, Abigail Grace Blazer, Alaina Rose Larraga, Samuel William Crisp, Tyler Justice Warlick, Nicholas Kyle Daniels, Vang Leng Khang, Dou Xiong, Alexis Lynn Rose, Chaitraidreng Chiavchee Moua, Tony Moua, Nhia Yang, Wilson Gage Sigmon, Megan Ashley Ray, Amber Nicole Toney and Joseph Eric Williams.
Cabarrus County
Cameron McBride Griffin.
Caldwell County
Jacob Christian Hall, Crystal Branch Wilson, Korie Parker, Katie Brooke Byers, Jason Nickolas Marshall, Dawson Cade Gragg, Matthew Oren Houston, Devin Jared Kaylor, Elisha Devlin Greene, Sharon Elisabeth Childres, Jamie Noel Bruckmann, Luke Issac Miller, Cameron Shay Coffey, Dremia R. Abernethy, Kourtney Nicole Perkins, Melody May Harper, Kevin Gerard Barrett, Joshua Michael Webb, Robert Charles Gordon, Roger Whisnant, Heather Deanne Hester, Logan Paul Anderson, Anna Elizabeth Reid, Damian Todd Goble, Lauren Renae Sanders, Justin T. Paulsen, Mark Andrew McCreary, Allison Pamela Ortiz, Danielle Faith Gray and Breanna Reigh Price.
Catawba County
Owen McConnell Van Sickle, James Robert Pixley, Joshua Andre Willman, Chloe Caroline Sain, Joshua Dale Lafone, Emily Jane Ehrenreich, Kylie Elizabeth Elmore, David Walter Weining, Brooke Loran Beal, Megan Elise Dorsey, Jenna Marie Thompson, Calvin London Foster, Rhett Daulton Chapman, Banessa Santoyo-Lemus, Devarshi Vijaykumar Patel, Hannah Grace Herald, Alissa Eve Goble, Harley Dawn Jackson, Dezlynn Heaven Lee, Sara Urs, Ashlyn Grace Cody, Antony Shaju Ponmany, Aesha Mayank Patel, James Robert Kmosko, Yia Moua, Madison Anne Spiker, Armando Mejia, Andrew Phillip Jarnac, Whitney Brianne Horton, Luke Isaiah Younce, Paula Curry, Kenjie Bruce Yang, Hunter Hamilton Jones, Jonathan Magana-Lemus, Madison Ann Wright, Maxson Gaines Cranford, Aderit Gonzalez-Cardenas, Bradley Raymond Burcham, April Marie Warren, Maggie Marie Shugart, Jada Grace Matthews, Madeline Lindsay Stafford, Jacob Scott Dillingham, Chelsea Renee Oliver Smith, Shaterica Lynch, Destiny Skye Clayton, Grant Andrew Harris, Emily Nicole Setzer, Britany Cheyenne Weaver, Luke Stephen Ikerd, Sonya Susana Velasco, Megan Rose Murphree, Maury J. Lackey, James Franklin Crawford, Nathallie Ramirez Diaz, Jact Nguyen, Carly Breanne Williams, Sydney Jane Weaver, Jackson L. Bass, Estefani Victorio-Acevedo, Michael James Skewes, Daniel Calderon, Jessica E. Pharr, Dianne R. Reese, Patrick Sherard Moser, Abraham Gildo, Jamie David Richard, Taylor Catherine Hall, Khloe Gean Parham, Malea Kathleen Mull, Zachary Manh Duy Swisher, Secia Keren Aguilar, Grace Lorraine Reynolds, Coby Allen Morgan, Kara Nicole Cline, Ramiro Martinez-Jaime, Ally McKenna Day, Bailee Randall Podger, Oliver Lane Grigg, Chase Lee Helderman, Madison Nicole Sellers, Quin Alan Ruschill, Chloe Isabelle Pruett, Carlotta Sabatino, Yan Yan Li, Claire Grace Boger, Madeline Grace Greenway, Kennedy Grace Thompson, Jacob Ken Faherty, Alexander Robert Fisher, Kelsie Brieann Lael, Gabriela Kaitlyn McIntire, Christine Bassam Alkoutami, Kensi Noel Harris, Caylin Abby Le, Madeline Pearl McElroy, Amber Veronica Kiefer, Cristian Cantera, Joanna Paola Cardenas, Ezekiel Scott Howell, Josie Rae Shelton, Hannah Elizabeth Maxwell, Bryan Alberto Fernandez, Clarence Blake Reynolds, Yanetzi Velazquez Dieguez, Jason P. Snyder, Rachael Fowler Brown, Sarah Vada Pierce, Brayden Eugene Rowland, Emily Elizabeth Allen, Erin Elizabeth Morris, Rebecca Amanda Vang, Jaime R. Lemus, Harley McKenzie Gilleland, Hope Kathryn Cable, Noelle Judith Poovey, Faith Star Muehling, Yee Lee, Jessica Marie Ross, Britiany Cheyenne Whitlock, Jillian Shea Adair, Nevin Keith Bolick, Brody Coy Milotte, Bryce Frederick Winningham, Kialey Blanche Goliber, Joseph Madison Potter, Michael Carrasco, Madeline Ruth Nagele, Caleb Michael Henze, Lucy Khang, Kaden Todd Richmond, Mali Thao, Kayla Warren Griffin, Abigail Layne Smith, Kami Sue Thompson, Graycen Avery McKinley, Ashley Chang, Cheyenne Felic Lynita Sandoval, Trenten James Angle, Kaitlin Marie Bohorquez, Clara Marie Garrison, Paris Anne Brodie, Alyn Gomez-Santos, Chialy Xiong, Yuka Patricia Childers, Isabella S. Favreau, Connor Nathaniel Hice, Amber Nicole Campbell, Easton William Crouch, Bradley Lane Harris, Dauche Caitlan Lor, Jackson Hedrick Ammons, Jamie Deana Henze, Jackson Patrick Mullins, Meer Singh Sodhi, Casey Allen Edmondson, Samuel William Robinson, Elizabeth Gray Fallon, Travis Christian Westpfahl, Joshua Martin Cashman, Ryan Cole Isenhour, Amber Nicole Hill, Grace Nicole Stearns, Harper Leigh Barrett, Jennifer Caitlin Hannah, Amber Dawn Slape, Nicholas Lathen Osterhoudt, Oscar Andres Gallego-Reyes, Danielle Colette Benoit, Cho Yang, Matthew Lee Martin, Geniey Paj Zuaq Yang, Hailey Anne Spidle, Valerie Ann McKenna, Alex Lee Sims, Kara Elise Totty, Rebekah Faith Yileke Kevitt, Jessica Leigh Meier, Veronica Teopantzin, Joseph Isaac Lail, Allison Lorena Hildebran, Rosies Mazching Lee, Rosie Corona-Mendez, Hope Elizabeth Smith, Meredith Taylor Lowery, Haylie Mychelle Sepulveda, Lucas Daniel Rowe, Shaniquwa Tierra Johnson, Allison Hope Rummage, Danielle Marie Malanowski, Justin Murphy, Caleb Scott Sigmon, Savanna Lea Brittain, Connor Gabriel Watson, Allison Lane Furr, Kaylan Nicole Callaway, Seth Hamb, Christina Rose Livingston, Bernardo Isaac Nava Salgado, Benjamin Douglas Deitz, Crystal Lia Singchanh, Alexis Marie Brunner, Emma Elizabeth Romick, Brandon Perry Turner, Mary Jane Melnyk, Brittany Hawkins, Alexia Alysen Herbert, Madison Grace Ross, Diana Laura Sanchez-Resendiz, Kendyll M. Agic, Connor Antony Shacklady, Kaitlin Jeanne Goodson, Allison Elizabeth Beard, Rachel Katherine Benoit, Gina M. Swanner, Fong Toua Ye Xiong, Sequala Tashun Parson, Diep Hong Le, Carlos Manuel Rojas-Alfaro, Kylee Madison Spizzo, Misael Gonzalez-Cardenas, Christopher Tyler Hudson, Kelsey Brooke Wise, Dylan Ehren Perdue, Moua Meng Steven Yang, Jackson Ashley Hightower, Cruz McCabe Crevar, Stephanie Alexis Huitron, Nicholas Parker Johnston, Nicholas Ernest Valk, Pa Yang, Heather Carroll, Christopher Michael Ervin Francis, Alanna Steele, Madison Annette Cline, Dustin Aguero, Crystal R. Dellinger, Kyla Alyce Cline, Coleman Hutch Clark, Natalie Brooke Carson, Andrew Dane Miller, Doris Edith Labrada-Garcia, Nathalie Sergeevna Lykova, Peyton Samuel Garrett, Ally Grace Dula, Morgan Lacey Byrd, Sarah Elizabeth Swink, Keely Cheyenne Horton, Abigail Elizabeth Werkheiser, Kailah Marie Potter, Simeon George, Mariana Angeles-Lemus, Natalie Mariotte Torres-Valle, Jorge Alejandro Garcia-Eslava, Jolie Aveeya Young, Leslie Ruiz Chavez, Nicholas Sidney Hudler, Emma Louise Robinson, Joshua G Sardinas, Halea Chapman Searcy, Sophie Noelle Buchanan, Madeline Le Nguyen, Hymynee Suely Chue, Eric Abel Paz-Leon, Gabriela Parra-Sains, Jennifer Chavez-Chavero, Heidy Isabel Garcia, Yeezong Joshua Yang, Steven Jake Lineberger, Lena Huynh, Cristian Tamas, Amiyah Bowen, Rubi Wright, Nicholas Holt Allison, Mateo Guillermo Agostinelli, Rebecca Dawn Cook, Zan Adam Saunders, Justin Kenandre Simpkins, Connor Mitchell Skantz, Madeline Anne Tumlison, Jalynn M. Deal, Leonardo Bautista Escamilla, Malia Neva Agostinelli, Calvin Chen, Alejah Jasmine Queen, Reynaldo Gasca, Jennifer McRee Blake, Kristen Bell Maure, Brynne L'abri Van Allsburg, Brandy Michelle Strickland, Marcina Kay Scott, Kristen Melvin Keener, David Aaron Cockman, Warner Keith Laxton, Dana Leighan Bolick, Derrick Brandon Turner, Kayla Renae Fox, Andrew Tshajleej Lor, Kaylee Madison Yoder, Christian Shane Clark, Ashley Elizabeth Richards, Erica D. Ohman, Anna Lynne White, Kevin Alexander Cervantes, Nathaniel Jacob Poovey, Hayleigh Brianne White, Ciara Nicole Pennell, Michael Logan Styer, Cecilia Marie Shoup, April Michelle White, Anu Sua Xiong, Macy Lauren Sigmon, Mikayla Renae Frazier, Mikayla Renee Loss, Katie Araceli Herrera-Luna, Morgan Ashley Sutton, Katherine Joy Hartzler, William Thomas Johnson, Dylan Michael Murphy, Sarah Veronica Leon, Joshua David Hartzler, Moriah Faith Crowder, Abigail Ines Goyco, Maisie Jordan Goble, Robert James Krenson, Michelle L. Dimarco, Sarah Margaret Andrews, Morgan Nichole Bohemier, Ceara Renee Hunsucker, Kaley Brooke Kiser, Hailey Alexandria Matlock, Kyndell Aaliyah Propst, Bradley Stephen Slaughter, Alyson Ponephanh Soumpholphakdy, Leslie Terhon Hernandez, Jina Vang, Emma Caroline Yandle, Addie Leigh Barrier, Mischa Nkauj Hnub Xiong, Kuelyncha Xiong, Kenlychu Xiong, Ashley Roxana Hinostroza-Villacorta, Isabella Maria Tupman, Kayla Elizabeth Travis, Alia Thao, Viyada Haley Soukthavone, Will Minsoo Sigmon, Caleb Michael Sigman, Grace Katherine Ross, Jeet Mayur Patel, Joe Olivas, Courtney Ngoc Nguyen, Lindsey Nicole Muratore, John Alexander Moore, Jamiaya Amarrya Johnson-Ramseur, Olivia Mae Hise, William Hernandez-Castorena, Angei Xiomara Hernandez, Bryen Alexander Alvarez, Kathryn Grace Dehart, Zachery David Davis, Emily Kate Costanzo, Madison Grace Cleary, Melissa Chavez-Ramirez, Jillian Kate Blackburn, Landon Bruce Rao, Seth Allen Pennington, Monica Enriquez-Martinez, Katrina Gail Cloer, Nicholas Robert Everhart, Elizabeth Cadyn Riley, Olivia Vanessa Ramseur, Seaver Thomas Hubbard, Saban Tommy Nuw, Chase McCree Bostian, Zoe A. Punch, Bailey Marie Gibbs, Zoe Ana Halloran, Kaija Marie Stodden, Jonathan Schramm Friar, Jayden Victoria Setzer, Jada Elaine Spake, Courtney Alexus Chavis, Joanna Tess Perrin, Joseph Paul Webber, Grayson Mitchell Creekmore, Jedidiah Nathanael Staley, Ryan Adam Derouin, Carla Hollar, Christopher Lyman Russell, Michelle E Talley-Hegert, Jordan Colby Webb, Kong Meng Yang, Griffin Douglas Sheppard, Brooke Nicole Phares, Trent William McKee, Alexander Prescott Lowe, Olivia J. Kelly, Sheryl A. Ross, Essence Siumay Vang, Addie Maribel Ocasio, Lillian Rane McRee, Kayley Michelle Ingle, Samuel Curtis Fisher, Pablo MacIas, Sage Nikole Russell, Elijah Xavier Morris, Avery Lynn Starnes, Billie Lynn Peeler, Faith Anne Christensen, Tanner Joseph Griesen, Julie Faith Wright, Brittany Helms Styers, Charlene Barnes McClamrock, Bradley Martin Tepper, Olivia Pearl Killian, Crescencio Tiscareno Velasco, Garret Davis Cultrera, Stephany Sanchez, Karla Vanessa Morales, Miranda Anne Smyre, McKalia Lee Sain, Stephanie C. Hernandez, Paola Mirella Uribe-Rojo, Allison Elizabeth Penley, Chad Anthony Setters, Kaylee Vang, Ben Luis Salmen, Riki Leigh Smith, Chase Antonio Bookhart, Jaelyn Mirayna Swagger, Kylie Mae Ewaka, Nilsa Bermudez, Elijah David Hamill, Abigail Rose Martin, Rachel Marie Sharpe, Rory James Sullivan, Lauren Claire Whitener, Ellen Marie Williams, Nicholas Scott Byles, Carolina Salgado-Apaez, Maverick Lane Davis, Connor Ignacio Gordon, Drew Kenneth Hamby, Mattie Grace Loftin, Manuel Arturo Marquinez, Jesse Foster Murray, Grace Eliana Chester, Ethan James Couture, Abigail Marie Schueler, Stephanie Bren White, Allison Taylor Gilbert, Isabella Danielle Hatcher, Christian Danielle Kelly, Caroline Marie Miller, Luis A Millan-Lara, Reed Xiong, Maiya Nhia Vang, Christopher Ryley Pomainville, Nathan Dakota Minton, Haley Ryan Anderson, William Austin Cook, Breanna Rene Minton, Lilli Ann Waldon, Graham Lafontaine Wright, David Elias Cross, Caleb Daniel Correll, Patrick Clint Murphy, Maria Theresa Massey, Mae Thiew Cha, Tony V McDaniel, Nancy Smith Gregory, Abby Lauren Rider, Melinda Ann Fulbright, Chasity Smoot Chapman, Ahshaki Kenyett Harris, Becky Chang, Carol Jean Schaefer, Joel Lemus Martinez, Chelsea Kendra Moore, Allison Rose LeQuire, Marisa Kay Jones, Katie Nicole Foster, Luke Grant Fountain, Elizabet Noemi Chavez, Tyler Frances Bynum, Austin Cole Setzer, Alyssa Makenzie Davis, Nancy Villeda-Galindo, NoraAnn Ashley Johnson, Sophie Grae Inman, Gabriela Michelle Edwards, Tan Ngoc Nguyen, Ashley Victoria Laney, Macy Hua Rui Landis, Paige Lyrene Devlin, Zachary Thomas Pruitt, Paige Elizabeth Morgan, Briana Michele Cordle, Savannah Paige Furr, Madeline Rose Loy, Kevin Christopher Thorpe, Joseph William Dunn, Vivian Cecilia Hernandez, Chloe MacKenzie Hedrick, Jake Eugene Speagle, Triston Kade Parkins, Ariel Shae Bowman, Steven Rodney Dockery, Gadsden Elizabeth Shealy, Omar Chavez, Elizabeth Irene Gotshall, Ethan Riley Honeycutt, Maria Fernanda Magos-Moreno, Isabel Cristina Sarria-Torres, Maia Elizabeth Dunmore, Zoey Brooke Boston, Jacie Marisa Hoover, Justin Wade Farley, Star Fouashi Chang, Camryn Leigh Snarr, Lane William Baldy, Kelsey Mercedes Spencer, Katelyn Faith Kappes, Macy Katherine Isenhour, Madeline Kaye Isenhour, Jesse Lee Pope, Gregory Toan Ngo, Anthony Herrera, Tabitha James Kearney, Sara Elizabeth Blake, Brigman Joseph Potocki, Taylor Leigh-Ann Hedrick, Kearston Ann Higgins, Alexis Nicole Cook, Addison Grace Wray, Courtney Elizabeth Levesque, Hilleary Michelle Wray, Abigail Anne Bentley, Camryn Nicole Bryant, Evan Drake Griffith, Keillor Elizabeth Gulick, Lucas Scott Hendershot, Ethan Cole Hildebran, Kaitlyn Rose Phillips, Zachary Ryan Smyre, Kritsara Emmary Trihemasava, Jayda Mariah Greene, Shane Joseph Rodriguez, Deanna Jade Sipe, Kristina Elayne Adell, Taylor Nicole Johnson, Kiara Angelina Lord, Ernesto Antonio Poppante, MacKenzie Madison Tallent, Dirk Malcolm Thompson, Laura Alejandra Ugarte-Orellana, Elexiz Pantsas Vang, Madelyn Marie Aurand, Michael Vance Queen, Sophia Grace Hainor, Dillon Edward George, Emily Jelyssa Rodriguez, Allison June Smith, Abigail Ruth Albert, Steven Alonso-Echegaray, Mariah Nevaeh Culpepper, Lauren Elizabeth Curtis, Colby Lee Dagenhart, Fiona Aislin Finch, Owen Scott Gilleland, Cole David Larson, Carson William Patterson, Luke Andrew Pritchard, Jaiden Seth Ramseur, Serena Nicole Taylor, Hannah Elizabeth Watkins, Mary Lynn Langan, Ashley May Loomis, Christine Jade Drum, Gwenna Clair Bryant, Brianna Renea McClough, Logan Avery Moseley, Levi Thomas McRea, Maria Christina Cody, Anika Gail Danner, Ashlyn Nicole Hawn, Jacob Haden Howard, Haley Brooke Johnston, Christopher Isaac Kauffman, Kaitlyn Marie Leonhardt, Emily Joanna Riley, Alexandria Ellen Trivette, James Conner Weaver, Katherine Ayleen Whalen, Isabella Hope Whaley, Weston Alexander Wright, Karalea Jeanette Stout, Alyssa Maryann Stout, Morgan Olivia Weathers, Alisha Ackhavong, Raul Aguilar-Hernandez, Juan Daniel Binzha-Disciplina, Abigail Ceree Bolick, Courtney Pachia Chang, Olivia Kaylyn Ellis, Madeline Greer Hambright. Faith Denise Isenhour, Jenna Paige Kanipe, Andrew Graham Moore, Zachary Phillips Moose, Savannah Lorraine Moser, Caley Nicole Powell, Carly Grace Padgett, Danielle Larree Sain, John Thomas Tomlinson, Breyda Guadalupe Bautista-Ramirez, Makayla Mytong Thao, Mallory Hope Watts, Preston Cade Workman, Kiera June Adams, Lauren Chase Buckminster, Tyler Grayson Cooke, Braden Chance Dugo, Logan Olivia Dutka, Jennifer Mary Gardin, Alexander Lauro Gonzalez, Ayden William Hocking, Jack Henry Huggins, Alani Danielle Keiger, Sierra Nevaeh Lane, Melissa Paige Oldenburg, Kenley Laine Rembert, Bailey Marie Reynolds, Joseph Garry Spurlin, Emma Grace Vanhoy, Erik Ryan Darden, Nicole Renee Kozischek, Rahima Abdalla Mumed, Kristelle Anali Ortiz, Charles Leonard Bass, Maria Guadalupe Munoz Cardenas, Dustin Neil Buff, Nichole Marie Canter, Camden Clarke Hollar, Jacob Hal Huffman, Immanuel Andrew Irish, Chase Matthew Jenkins, Colby Alexander Kelley, Bethany Faith Korn, Savannah Nicole Lail, Nackenzie Santana McClellan, Natalie Sue Mitchell, Ethan Scott Rhodes, Alexander Mark Saunders, Katelyn Renee Starns, Elijah Nstumkaav Yang, Joshlynn Taylor Brown, Elijah Ronald Chellman, Anthony Bulmaro Hernandez, Emma Justine Huffman, Evan Huynh, Keyla Martinez-Garcia, Sam Houston Black, Ella Marie Brannock, Ansley Mae Byrd, Aidan William Gorman, Caleb Reed Kennedy, Andy Phuong Le, Katelyn Michele McGlamery, Kaylee Dawn McGlamery, Cameron Reese Myers, Adriana Nicole Parke, Marah Nikaylan Pitts, Sophia Elizabeth Poremba, Katherine Leeann Ramsey, Makenna Laine Stafford, Klaire Emily Starr, Stafford Alexandra Lowe, Kalaya Vang, Jaqueline Diaz-Martinez, Georgia Caroline Ingle, Alexander Joseph Woloszyk, Taylor Anne Frye, Peyton Steel Laney, Dawn Canipe Hawks, Isaac Lee Beach, Kimberly Beth Uzzell, Candace Tolbert Wallace, Chloe Marie Huffman, Kayla Sue Seabock, Ashley Morgan Barnett, Olivia Noelle Persico, Hayden Scott Williams. Evelia Campuzano Arteaga, Nicholas Hunter Campbell, Christian Lombardi, Justin Tyler Hildebran, Lysanias Pakou Yang, William Conley Stephenson, Cody Brady Lawing, Alyvia Grace Smyers, Dara E. Brunner, Emilia Franziska Zohmann, Elizabeth Nicole Sebastian, Shandra Renee Seim, Parker A. Lankewicz, Javier Rodriguez-Mireles, Makayla Viona Ollis, China Hli Vang, Denielle Nicole McIlvain, Caroline Elizabeth Hendren, Zageon Cameron Walden, Cori Williams, Biadnei Lopez-Hernandez, Nathan James Caldwell, Jillian Mercedes White and Boonlie Thongsy.
Cleveland County
Kaydi Ashton Elmore-Hollis, Martha Arledge Blanton, Aaron Brooke Jeffries, Adriana Lynn Weatherford and Jody Lawrence Posey.
Gaston County
Savannah Leigh Soles, Kaylee Nicole Doster, Adam C. Harvey, Lam Pham Hoang Nguyen, Maegan Elizabeth Freeman, Allison Dawn Ivester, Allison Knowles McInnis, Logan Dale Singleton, Valerie Marie Fuentes-De Jesus, Alexis Danielle Effler, Haylee Nicole Phuntek, Kenzley Dunlap and Da'quann Malik Hamrick.
Iredell County
Abigail E. Houston, Elizabeth Renee Ferry, John Camden Richardson, Trinity Kayshia Yang, Ethan Daniel Matney, Carter Seth Cockeram, Brandon James Krueger, Joel Augustin Marquez, Beverly Elizabeth Bowes, Tyler Lynn Warren, Janey Anette Menscer, Emily Renae Moore, Haylee Elise Callison, Joseph David Vanstory, Amberly Faith Spencer, Samantha Lynn Miller, Lindsay Pico Shipplett, Ana Ramon Sanchez, Laura Malanowski Richardson, Carly Anne Etzkorn, Haley Rhys Galliher, Mackenzie Custer Jordan, Kisha Latasha Johnson, Christopher Thomas Wood, Courtney Nicole Horne, Vivian Federle Stroud, Kylie Ryane Johnson, Nicole Capach, Takia Laqual Black, Russell Forrest Arrington, Erica Nichole Stevenson and Zachary Washam.
Lincoln County
Carson Blake Butts, Tyler Drew Carr, Jarrett Killian Bolick, Trinity Taylor Allman, Daniel Timothy Wesson, Alyson Rhyne Eaker, Benito Antonio Hernandez, Dylan Alexander Foster, Quintin Jimal Charles, Payton Elizabeth Thomas, Jose Rojas-Aviles, Yoselin Rodriguez-Zavala, Lee Michael Develle, Victoria Elizabeth Hudson, Rickey Allen Newton, Alisa Callie Harwell, Stephanie Dean, Alysse Nicole Akins, Hannah Grace Ward, Madalyn Ann McDaniel, Andrew Robert Maier, Kaitlyn Nicole Moran, Abbey Grace Long, Amanda Hill Nesbitt, Hunter Quay Leatherman, Heather Jean Shamel, Ashlyn Faith Blake, Gregory Arvin Gabbard, Kelsey Lynette Therrell, Edward William Santelia, Ashley Warren, Reagan Hope Willis, Brooklyn Alanis Arrowood, Madison Dare Winslow, Olga Nino Goodson, Katie Elizabeth Nolen, Reagan Self, Thomas Dale Yancey, Yizel Trejo-Martinez, Karen Ramirez Cordero, Luke Thomas Towery, Randy Keith Brooks, Kayla Victoria Laxton, Madison Abigail Farrar, Jeffery Martin Griebel, Daniela Mejia, Alexandra Faith Ezell, Carson Grant Allen, Parker Grant Deese, Robert Max Marsh, Angel Razza Riggan, Austin Thomas Thorne, Jason Gregory Kennedy, Bonnie-Lynn Nichole Gladden, Dawson Gregory Cody, Morgan Paige Geouge, Nathaniel Ray Johnson, Lyndsie Caroline Warren, Mallory Alicen Stewart, Isabella Lynn Rinaldi, Anthony Jacob Vatrano and Brantley Douglas Schnell.
Mecklenburg County
Masashi Takegama, Allison Luttrell Moe and Jessica L. McDowell.
Wake County
Michael Lane Rhodes, Reece Carter Landmark and Lucas John Krantz.
Watauga County
Emily Barnette Powell.
Students from other counties who were named to the Dean’s List this past spring semester include Peyton Ann Bumgarner, Noah Christopher Carter, Benton Scott Ollis, Kelsey Sierra Toney, Andrew Riley Gilbert, Jonathan Dale Fowler, Megan Elizabeth Kieley, Lisa Diana Cale, Trey Clinton Lambert, Nyra Abdelatty, Brooke Caroline Eller, Katlyn A. Gray, Camari Selene Jeter, Ruby Albarran, Kiera Rocqueal Weatherford, Tiffany Foster, Madison Paige Seagle, Alexis Faye Brown, Serena Mae Christie, Girnaldo Xavier Vieyra, Lisa H. Lowe, Abigail Elizabeth Gordon, Grayson Alan Tuttle, Lillian Brooke Weaver, Heidi Machelle Reed, Andria Nelson Reel, Leah Brooke Ricker, Mikhail Martin, Alissa Joy Davis, Kristen Elizabeth Stamos, Bryan Jeffery Bare, Dillon Garrett Smart, Lauren McKayla Farnsworth, Elaina Faye Berry, Colton Lee Byars, Joshua Owen Wharton, Adrianna Janae Davis, Astou Yvonne Seck, Ashley Sheniece Strange, Sierra Dawn Ratliff, Aidan James Smith and Trezha Muhammad.