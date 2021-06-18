CVCC announces Dean's list for Spring 2021

Catawba Valley Community College recently announced the Dean’s List of students for the spring 2021 semester.
The following students who have a grade point average of 3.5 to 3.799 were recognized:
Alexander County
Bryson Patrick Abernathy, Maya Kaydence Adams, Cassy Louise Baity, Cierra Dawn Ballard, Abbie Nicole Bowman, Xaiver Rylan Brittain, Braxton Isaiah Brown, Kyra Jo Canter, Dakota Slade Charles, Pamela Brooke Clanton, Vincent Thomas Curry, Jeffery Eric Deal, Kelsea Lynnae Dejarnette, Shaere R Delgiudice, Anthony Rocco Deprimo, Noah Price Dietrich, Adrian Dionicio Silva, Landon Monroe Dula, Breanna Michelle Duncan, Emaline Brook Ester, Ella Rose Ford, Sophia Marie Ford, Alanis Marie Garcia-Buitrago, Lance William Garland, Cristian Gonzalez-Sanchez, Aiden Michael Hager, Lily Anne Hines, Lanna Paige Holler, Luke Spencer Isenhour, Kyliee Brooke Lapham, Eli Cooper Ledford, Jocelyn Loyola-Lonjinos, McKenna Reanne Lynn, Kevin David Martinez-Rodriguez, Crystal Anisette Mateo, Jessica Joan Mauney, Kirby Ray McCurdy, Jaanai Mendez-Santiago, Katherine Avery Morgan, Kendra Myers, Luke Patrick Noble, Declan Eamorin O'Halloran, Daniel Ponce Olivas, Brian Paz-Tellez, Alexa Lashae Pennell, Landon Andrew Reece, Maura Alicia Renteria-Rios, Kenedy Elizabeth Rosenbaum, Gavin Lesley Roupe, Anthony Grey Sacona, Hector Santamaria, Haylee Elaine Sharpe, Cole David Sharpe, Savannah Alexandra Smith, Mizani Shilyric Speaks, Lauren Elizabeth Starnes, Jada Corein Streeter, Hailie Lynne Tagner, Katherine Lee Tonnesen, Ryan Gabriel Turner, Michael Ian Turner, Priya Huab Sib Vang, Hana Vang, Kaitlyn Marie Walker, Layna Breanne West, Laney Leann Wike, Myndee Nkaujpajhlub Yang, Tony Yang and Faith Alexandra Zirkle
Brunswick County
Hannah Maree Tomlinson
Buncombe County
Hayley-Moe Maree Morrow
Burke County
Brooklyn Alexis Cook, Kailey Brianne Duckworth, Lindsay Dewitt Flannery, Trit H., Kayla Danielle Huffman, Kyler Lane Mashburn, Sara Isabelle Mostiller, Gary Nelson Reid Powers, Bryce Austin Pruitt, Baylee Reynolds, Samantha Atchley Roper, Jonathan Dawson Shoemaker, Tia Annette Shuffler, Logan Andrew Shuford, Alexis Brooke Teague and Tyler Justice Warlick
Cabarrus County
Chance James Daquila and Samuel Christopher Walker
Caldwell County
Savannah Louise Brown, Camela Clark, Amber Nicole Deloach, Mackenzie Lynn Fleming, Danielle Faith Gray, Faith Danielle Hamilton, Jesse Caleb Hartley, Jessica Elizabeth Joplin, Kaylee Elizabeth Kirk, Justin T. Paulsen, Breanna Reigh Price, Chancelor Ian Smith-Shook and Charles Ronald Volz
Carteret County
Christine Jordan Sharma
Catawba County
Richard Ables, Alexander Van Ackerman, Jennifer Adame-Huerta, Kendyll M. Agic, Steven Alonso-Echegaray, Isabella Arboleda, Leslie Arce-Palacio, Rosendo Flores Arguero, Allie Nicole Armstrong, Triston Nathanial Avery, Abril Banda, Charles Leonard Bass, Brooke Loran Beal, Amanda Mae Beard, Madison Cora Blalock, Brandon Lee Boyett, Spencer Joseph Brackett, Payton Grace Brittain, Dara E. Brunner, Brooke Burns Bryant, Chloe Grace Bryant, Alayna Joy Buchanan, Morgan Drake Bumgarner, John Michael Buxton, Jeremy David Calderon, Daniel Calderon, Giovana Callejas-Uribe, Nicholas Hunter Campbell, Christopher Alan Campbell, Jack Montgomery Campbell, Dillon Thomas Cansler, Joanna Paola Cardenas, Juan Pablo Cardenas-Gutierrez, Hailey Nichole Carroll, Brandon Alonso Castorena, Ashley Chang, Rhett Daulton Chapman, Nathaniel Jordan Chapman, Laura Chavez, Jose Alfredo Chavez, Mauricio Chavez-Callejas, Calvin Chen, Josiah Phillip Chiles, Hymynee Suely Chue, Kendall Rose Cody, Avery William Cosby, Xavion Bernard Coulter, Efren Isaias Coyote-Hernandez, Rianna Ragan Cress, Moriah Faith Crowder, Garret Davis Cultrera, Colby Lee Dagenhart, Anika Gail Danner, Claire Elizabeth Darden, Benjamin Douglas Deitz, Steven Lara Delgado, Nathan Francis Dimura, Christine Jade Drum, Justine Mattea Eckard, Casey Allen Edmondson, James William Elliott, Malaki Saith Estrada, Mallory Nicole Evans, Bryan Alberto Fernandez, Madison Leigh Fisher, Faith Mackenzie Flores, Hayley Leeann Foster, Christopher Michael Ervin Francis, Hannah Marie Freitag, Simon John-Lamb Frye, Savannah Paige Furr, Koby Alan Gaffney, Alessandro John Gagea, Marty Lee Gallinari, Shianne Wynter Garcia, Kollin Monroe George, Bailey Marie Gibbs, Harley McKenzie Gilleland, Rodrigo Gonzalez, Kaitlin Jeanne Goodson, Evan Drake Griffith, Kylene Brittany Hall, Cody Hamby, Elijah David Hamill, Jennifer Caitlin Hannah, Jordan Steger Hardaway, Logan David Harkins, Ariana Elizabeth Harren, Bradley Lane Harris, David Michael Harris, Aaron Ray Harris, James Garland Heisler, Wendy Lail Helms, Kelly Her, Justin Daniel Herman, Jessica Lynn Hernandez Aparicio, Erika Hernandez-Camacho, Carlos Uriel Hernandez-Rivera, Katie Araceli Herrera-Luna, Justin Tyler Hildebran, Amber Nicole Hill, Sierra Lynn Hines, Keira Lynn Hirons, Olivia Mae Hise, Passion Lee Hodge, Caitlin Jade Holland, Jacie Marisa Hoover, Harrison Christian Hunt, Katelyn Taylor Hutchings, Destiny Paige Hutchins, Kathy Ibarra-Vazquez, Immanuel Andrew Irish, Tina Rich James, Johnatan Jaramillo-Martinez, Hollie Whaley Jenkins, Jordan Jenkins, Mariah Leigh Johnson, Heavenlea Angel Jonas, Hunter Hamilton Jones, Kayla Jones, Bailey Alysse Kachik, Conner Harrison Kahn, Jane Wairimu Kamau, Jenna Paige Kanipe, Hayden Thomas Kerley, Lucy Khang, Blake Andrew Kiser, Alyssa Michele Lail, Joseph Isaac Lail, Katelin Danielle Lamoureux, Cole David Larson, Cody Brady Lawing, Amelia Ying Lee, Cathy Lee, Benjamin Bryan Lee, Anisha Me Zoo Nkauj Lee, Courtney Elizabeth Levesque, Kaylie Lynn Liptrap, Adia Grace Livert, Roy Alois Loidl, Cody Allen Long, Biadnei Lopez-Hernandez, Anna Claire Lopina, Michael Lor, Stafford Alexandra Lowe, Meredith Taylor Lowery, Lacey Nicole Lybrand, James Winfield Macemore, Mia Ann Macon, Majirra Sahara Marshall, Samantha Arielle Martinez, Imani Iyanah Martinez, Skylar MacKenzie Marts, Matthew A Maulding, Coy Andrew McCraw, Kaumor McGuire, Kaitlin Faith McGuire, Jared Wayne McKinney, Brock Alan McLaughlin, Maricell Thalia Melecio, Miriam Aylin Mendoza-Perez, Brody Coy Milotte, Gabriela Mladin, Angela Victoria Moore, Andrew Graham Moore, Brittany Dawn Moser, Alina Pangdra Moua, Mason Matthew Mull, Rahima Abdalla Mumed, Ashlyn Leah Drew Nichols, Shaniquwa Tierra Nicholson, Roy Martinez Nunez, Addie Maribel Ocasio, Joe Olivas, Chelsea Renee Oliver Smith, Kayla Rubi Ordaz Magana, Megan Marie Ostrom-Sanders, Khloe Gean Parham, Triston Kade Parkins, Aesha Mayank Patel, Savannah Patrick, Carson William Patterson, Levi Thomas Paul, Eric Abel Paz-Leon, Billie Lynn Peeler, Ava Duangta Pendley, Emily Grace Pennington, Kislev Jared Perez Gutierrez, Brooke Nicole Phares, Nicholas Alan Phillips, Loungnapha Phoummachanh, Jiovanny Jose Poblano-Romero, Kailah Marie Potter, Jenna Michelle Preece, McKenna Paige Provost, Ethan Wayne Queen, Michael Vance Queen, Kaylin Marie Ramirez, Jaiden Seth Ramseur, Rachel Luna Rangel, Andrew Jacob Reavis, Grace Lorraine Reynolds, Colby McKay Rice, Ashley Elizabeth Richards, Elizabeth Cadyn Riley, Bradyn Jaymes Roberts, Samuel William Robinson, Emma Louise Robinson, Monica Yanira Rodriguez Mendez, Hector Dabid Rosales-Stamey, Sydney Shae Rose, Macy Brooke Rummage, Donald Ray Rushton, Arantxa Sanchez Mejia, Emilie Rose Sandel, Banessa Santoyo-Lemus, Madison Renay Saunders, Grayson Derek Saunders, Alexander Mark Saunders, Chad Anthony Setters, Madison Olivia Sharpe, Courtney Dawn Sherrill, Macy Lauren Sigmon, Caleb Scott Sigmon, Alanna Lynn Sigmon, Garrett Andrew Sipe, Joseph Bain Sipe, Jaiden Nicole Sipe, Harrison A. Sisk, Michael James Skewes, Amber Dawn Slape, Allison June Smith, Hope Elizabeth Smith, Abigail Layne Smith, Devyion Michael Smyre, Jessica Nicole Snodgrass, Cassandra Sparks, Jayden Kionna Spears, Katelyn Abigail Spiva, Trinity Lynn Spradling, Ava Brooke Stegall, Zachary James Stewart, Meredith Marie Stewart, Kyra Ci'anna Stillwell, Victoria Renea Stinson, Zelda Claire Stracener, Hailey Ann Swink, Zachary Manh Duy Swisher, Cristian Tamas, James Brandon Tellado, Vickie Thao, Lauryn Q. Thao, Zachery Ryan Thomas, Lee Ivey Thornburg, Crescencio Tiscareno Velasco, Lydia Michelle Titus, Anthony Torres-Santacruz, Cheryl B. Turbyfill, Kynetha A. Turner, Chuefue Ethan Txakeeyang, Kaitlyn Underwood, Kimberly Beth Uzzell, China Hli Vang, Rebecca Amanda Vang, A Vang, Pa Yao Vang, Axel Josue Vasquez-Brenes, Lizbeth Vazquez-Cortez, Sonya Susana Velasco, Ella Lauren Vigardt, Jaii Vixaysak, Amy Regina Walker, Steven Lloyd Walters, Connor Gabriel Watson, Mallory Hope Watts, David Walter Weining, Emily Nicole Welch, Travis Christian Westpfahl, Isabella Hope Whaley, Betty Carol Wilfong, Sierra Joy Williams, Carly Breanne Williams, Jordan Daniel Wilson, Samuel Atlas Wimmer, Marissa Lee Wine, Dominique Uriel Wingate, Charles Anderson Woy, Addison Grace Wray, Caitlyn Grace Wyatt, Yang Pao Xiong, Chuehmon Xiong, Kuelyncha Xiong, Mischa Nkauj Hnub Xiong, Brandon Muachuyee Xiong, Kylia Faith Xiong, Vong Yang, Cho Yang, Nicholas Lt Yang, Calvin Freedom Yang, Lysanias Pakou Yang, Nouci Yang, Mailia Chasity Yang, Elijah Nstumkaav Yang, Lukas Coleman Yoder and Saadia Leticia Zourafi
Cleveland County
Martha Arledge Blanton, Savanna Gregory, Madison Elaine Ingle and Adriana Lynn Weatherford
Davidson County
Ruby Albarran
Forsyth County
Tre’zha Muhammad and Essence Ayanna Sumner
Gaston County
Mason D. Gantt, Alyssa G. Miller and Erin P. Nicholson
Haywood County
Kolby Jarrett Penland
Iredell County
Kaitlyn Marie Alford, Valeria Ardila-Hoyos, Karissa Barrett, Nicole Capach, Brandon James Champy, Carter Seth Cockeram, Sean Christian Fansler, Samuel Trace Hedrick, Kisha Latasha Johnson, Mackenzie Custer Jordan, Froylan Luna-Luna, Aasia Janel McNeill, Janey Anette Menscer, Ashly Nichole Murphy, Justin Cole Poris, Ana Ramon Sanchez, Lindsey Nicole Sigmon, Erica Nichole Stevenson, Shriya Pradip Thakkar and Trinity Kayshia Yang.
Jackson County
Paul James Hinson
Lee County
Maxwell John Hundley
Lincoln County
Nicholas Donald Avery, Cheyenne Lea Botelho, Alina Marie Bowen, Carson Blake Butts, Anaid Chavez, Reuben Amar Gabriel, Hailey Elizabeth Harkey, Zachery Isaiah Hester, Joshua Nicholas Janiszcak, Nathaniel Ray Johnson, Brandy Nicole Lingerfelt, Nicholas Vincent Lopane, Morgan Taylor Lovett, Graham Evan Maggart, Andrew Robert Maier, Robert Max Marsh, Tessa Michelle Miller, Amanda Hill Nesbitt, Brooke Nicole Pankey, Lauren Alyse Patty, Kacey Lee Reep, Dylan Robert Richardson, Angelo Ramon Rodriguez, Edward William Santelia, Samuel Vincent Santiago, Reagan Self, Hannah Grace Ward, Susana Sarah Weeber, Daniel Timothy Wesson, David Michael Wesson and Madison Dare Winslow
Macon County
Destin Josiah Gearhart
Mecklenburg County
Jessica L. McDowell, Stanesha Leah Petithomme and William Samuelson
Rutherford County
Amtillah Tareq Ghaleb
Wake County
Brent Thomas Byler, Lucas John Krantz and Michael Lane Rhodes
Watauga County
David Andrew Dye and Maria Elise Goebeler
Wilkes County
Caeden Zyler Howell
Students from other counties who were named to the Dean’s List this past spring semester include Garrison Alexander Bridges, Jonathan Dale Fowler, Tiffany Hope Gregory, Tawni Olivia May Haskins, Lisa H. Lowe, Paul Douglas Rodriguez, Girnaldo Xavier Vieyra and Derrius Tremaine York.