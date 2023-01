CVCC announces Dean’s List for fall 2022 semester

Catawba Valley Community College recently announced the Dean’s List of students for the fall 2022 semester.

The following students who have a grade point average of 3.5 to 3.799 were recognized:

Alexander County

Selena Arellano-Cumpuzano, Nathan Eli Austin, Priscila Alejandra Badillo, Maribel De Jesus Bailey, Alexandra Kai Barker, Hannah Lee Bentley, Elizabeth Rose Boles, Zachary Lee Bolick, Deacon McLoud Bowles, Avery Scott Braswell, Bjorn Gunther Brinkley, Larissa Ann Campbell, Dalton James Childress, Kennedy Rae Clawson, Kolton Vance Dejarnette, Jaylynn Nichole Dunford, Erwin Fabian, Maddox Ryan Fairchild, Emma Lorraine Fisher, Sophia Marie Ford, Dalas Jeremiah Fox, Taylor Nicole Garland, Macie Kathryn Greene, Caleb S. Handy, Sydney Anniston Harold, Gracie Shayne Harrington, Kaitlyn Mckenzie Hayes, Brianna Alicia Hernandez, Lily Anne Hines, Mason Christopher Hubbard, Sarah Jill Icard, Maddox Keith Jack, Cooper Davis James, Naima Gisele Joyner, Laina Erin Keith, Abraham Eli Kerley, Thomas Lee Kunf, Jacob Lee Lafone, Eli Cooper Ledford, Salvatore John Malone, Bella-Rae Grace Marshall, Javier Laquan Martinez, Jessica Marie Matheson, Devin James McCall, Melanie Nicole McNeely, Allison Grace Meadows, Kalyn Nicole Melendez, Diego Miranda-Gallegos, Ashton Cole Mooneyham, Wyatt Charles Moore, Addison Grace Moose, Kayla Marie Ortiz, Jacey Hunter Parkhurst, Mariana Parreno-Pastor, Ezra Riley Pennell, Oscar Perez, Noah Adams Perkins, Kallie Ann Phillips, Emily Phomsouvandara, Kelly Rain Pratt, Evan James Presnell, Kyeran Franklin-Scott Presnell, Landon Andrew Reece, Jacob Christian Resecker, Madalyn Grace Rufty, Steven Tyler Salvatore, Hector Santamaria, Brayden Andrew Shook, Lisa Nicole Simpson, Carrie Mellon Smith, Hallie Faithe Smith, Carlie Luree' Stafford, Maddy Grace Swan, Victoria Joy Sweetman, Abigail Faith Teague, Joseph Garrett Thompson, Vahoua Vang, Lexie Renee Ward, Dalton Jimmie Watts, Ayden Cole White, Jessica Leann Winebarger, Logan Tyler Woodle, Chercheng Benjamin Xiong and David Ryan York

Burke County

Abigail Grace Blazer, Noah Samuel Brittain, Christian G. Browning, Kasey Buchanan, Hannah Marie Chapman, Logan Ryan Coffey, Eriberto Cura, Maggie Grace Day, Carl Kenneth Gobble, Daxton Miles Greer, Elijah Franklin Hess, Kayla Jo Hifko, Emily Madison Mametz, Aasin Malik McKinnely-Lor, Katie Nicole Neaves, Kirsten Harrison Poteat, Logan S. Strong, Jean Pahli Thor, Glenn Stanton Wakefield, Tyler Justice Warlick, Danielle Leeann Wilson, Melyssa Brooke Winkler, Felicia Xiong, Ethan Hwjchim Yang and Nathan C. Zimmerman

Cabarrus County

Bailey Corbin Patterson

Caldwell County

Sumaya Ibrahim Alamri, Falon Arvilla Breedlove, Morgan Kathleen Carpenter, Amber Nicole Deloach, Fabiola Alejandra Euceda Hernandez, Mackenzie Lynn Fleming, Nicholas Jenkins Frye, Kara Jenny Greene, Taylor Madison Hansbrough, Vanessa V. Henriquez, Evan Mitchell Hubbard, Kenyana Michelle Humphries, Hailey Amber King, Ragan Melinda Knepp, Anna Korinne Lowder, Ariel Frances Pickinpaugh, Alexander Powell, Damarie Rodriguez Mojica, Maraina Rashae Shuford, Leah Paige Smith, Allison Renee Stillion, Emma Rose Taylor, Amanda Jane Williams, Ashley Noel Wilson, Michael Cline Witherspoon and Celina Kalia Xiong

Catawba County

Madisyn Dannielle Abee, Charisma Anais Amaro, Marianne Kathleen Anderson, Juan Diego Araya, Tyler Justin Archer, Keller Rice Armstrong, Ashley Martin Arrowood, Olivia Eloise Ashley, Jonathan Lambert Aubin, Ansley Cheyenne Austin, Haley Jean Ayers, Selene A Barr, Emily Elisa Barragan, Isaac Lee Beach, Jacqueline Grace Bean, Maya Kennedy Beatty, Kimberly Benitez- Espinoza, James Manuel Bevel, Jacob Tyler Billips, Juan Daniel Binzha-Disciplina, Gavin Riley Bishop, Kaitlin Jeanne Black, Za'miaz Hajeure-Devene Boger, Nevin Keith Bolick, Grace Madison Boston, Jake Michael Bourque, Chatham Oneal Bowers, Stella Caroline Branch, Brooke Marie Brewer, Sophia Gabrielle Brittain, Cameron Jack Broos, Joshlynn Taylor Brown, Jakob Matthew Brownfield, Jackson Cole Bryan, Camryn Nicole Bryant, William Paxton Buff, Tori Lynn Bumgarner, Morgan Alexis Burcham, Kimberly Dawn Burns, Morgan Lacey Byrd, Marissa Nicole Cabe, Isabela Rose Camilo Hoke, Riley Cole Campbell, Tia M Carlton, Mary Mae Carney, Alex James Carter, Paula Casiano, Daniela Castellanos-Velasco, Edward Uriel Castillo, Khloe Jane Castro, Damaurion Javay Chambers, Sheena Chang, Naidelyn Chavez, Jose A Chavez, Zachary Daniel Christenbury, Morgan Paul Citti, Savannah Marie Clay, Noah Bentley Cline, Leah Jiang Clontz, Jeremiah Bryan Cockman, Grant William Coffey, Cameron Thomas Ronzetti Cook, Luis Correa Orellana, Avery William Cosby, Bryson Grant Cosby, Abigail Alexis Costanzo, Cayla Ciyala Covalinski, Kacie Leeann Craft, Rachel Elizabeth Crombie, Joshua Allen Cross, Natigan Grace Crutchfield, Shelby Madisyn Dale, Cayson S Danner, Ryan Joseph Dant, Grace Marie Dayton, Jerica Ashlyn Deal, Kathryn Grace Dehart, Zeth Blaise Denslow-Leone, Joseline Diaz Martinez, Elidia P Diaz-Juarez, Corinne A Dickson, Kyndalin Brooke Dills, Kassiel Jade Dipace, Harper Elizabeth Dixon, Brooke Margaret Domanus, Raj Sekher Donepudi, Melvin Franklin Dula, Janay Lenicia Dumornay, Kendal Brynna Eckard, Michaela May Edwards, Eleanor Bradstreet Eichman, Charley Lynn Elliott, Anna Kristine Elmore, Damon Karl Ennis, Keilin Meliza Espinoza, Charles Aaron Fairchild, Alivia Jane Ferguson, Charles Wallace Fields, Lydia Jane Fisher, Jackie Flores-Trejo, Karissa Nylae Flowers, Joy Sherilyn Frady, Lea Rachel French, Megan Elizabeth Frye, Joshua Reid Fulbright, Joseph Daniel Fullen, Alessandro John Gagea, Gabriela Ireri Garcia, Sarai Del Carmen Garcia Diaz, Carlos Daniel Garcia Eslava, Jehosafat Garcia-Vazquez, Nicole Garcia-Vazquez, Haylie Nicole Garrett, Miguel Gabriel Gomez-Herrejon, Ana Catalina Gonzalez, Emy Moncerrat Gonzalez-Gutierrez, Ethan John Gould, Stormy Madison Graham, Ellen Elizabeth Greene, Latasia Tiara Gross, David Nathaniel Gross, Lucas William Gross, Mariana Guerrero Segura, Kaitlyn Elizabeth Guin, Tristan Michael Haddock, Zachary G Hall, Taylor Nicole Harmon, Madilyn Paige Harris, Keely-Shay Grace Hartgrove, Joshua David Hartzler, Reagan Alexander Hash, Andy Lee Hayes, Micah Stephen Haynes, Brianna Michelle Hefner, Kage Sawyer Hefner, Tracie Lynn Henderson, Alondra Hernandez, Carlos Uriel Hernandez-Rivera, Madeleine Mae Hetzel, Dallas Kahne Hicks, Emily Danielle Hilton, Joshua Aaryn Hitzemann, Thi Lan Anh Hoang, Cody Austin Hockenberry, Ayden William Hocking, Michael McCoy Hodge, Kathleen Valeria Holt, Tabitha Roxanne Horney, Joshua David Horniman, Matthew Houser, John Gabriel Howard, Makaja Howell, Colin Reid Hudson, Cole Zane Hudson, Kadee Elizabeth Huffman, Taylor Ryan Huffman, Stella Sinikka Hughes, Logan Randall Hughes, Chandler Ethan Icard, Aubree Nicole Ikard, Ella Marie Ikerd, Josef Calum Jakobs, Satchel Coldan James, Gena Jo James, Elizabeth Grace Jernigan, Maleah Kathryn Jewell, Jackson Maxwell Johnson, Ansley Rylan Jones, Julianna Madison Jones, Miranda Juarez-Ferrer, Tony Wayne Kanipe, Luke William Kelley, Cheyenne Kenniston, Ashlyn Marie Kerley, Lea Khadra, Sarah Christiana Khan, Jen-Mae Pa Khang, Riley Ayden Killian, Morgan Brianne King, Katelyn Rane King, James A Kinslow, Spencer Michael Kuba, Krish Kumar, Carley Amaya Land, Christian Siegfried Larson, Jacob Paul-Tyler Lasecki, Justice Alexander Lawson, Madilynne Marie Leary, Caleb Scott Ledford, Angelia Kaochlee Lee, Olivia Lilyanne Lee, Kenzie Marie Lee, Yee Lee, Hayleen Nouchee Lee, Anisha Me Zoo Nkauj Lee, Maisoua Lee, Maria Concepcion Lemus Rodriguez, Madison Grace Leonhardt, Yan Yan Li, Mack Carlton Little, Grace Lo, Emily Louise Loftin, Vajhuam Daniel Lor, Kaitlyn Reid Loyd, Cora-Lee Ramsey Lutz, Kendra Danielle Machuca, Mark Michael Manno, Taylor Renee Mapes, Gabriel Gordon Marks, Zachary Trent Martin, Mia Rose Martin, Keyla Martinez-Garcia, Benjamin Paul Matthews, Rhonda Huskins McClellan, Kyle Jackson McKinney, Marissa Faith McMillion, Lillian Rane McRee, Levi Benjamen Meadows, Brayden Diego Mejia, Oscar Mejia-Rojo, Hayden Kendall Merritt, Noah Clinton Messick, Kayleigh Jordan Miller, McKayla Reanna Minton, Jennifer K Mitchell, Ilisha Nirel Mogollan-Hernandez, Ella Vivienne Montgomery, Alan Victor Morales, James P Moser, Chong Moua, Elemo Abdalla Mumed, Brandi Renee Murdock, Abril Magdiel Murillo Gomez, Gregory Toan Ngo, Tiffani Nguyen, Ashlyn Leah Drew Nichols, Jacob Bryan Nicholson, Nicholas Michael Niemczura, Ariana Nieto, Karen Nieto-Chacon, Leonardo Tadeo Olvera-Ramirez, Caitlin Lucille Overcash, Victoria Stephanie Pacifici, Darrell Lamont Padgett, Donovan James Painter, Alex Charles Parillo, Carson E Parker, Joel Mark Kevin Parrish, Megan Rose Parsons, Kislev Jared Perez Gutierrez, Michaela Renee Perkins, Cameron Joseph Perrigan, Adriana Marie Pickinpaugh, Sarah Vada Pierce, Julissa Natasha Platt-Urena, Hunter James Polak, Lyndsey Marie Pope, Peyton Cecilia Proctor, Piper Leigh Pruitt, Alyxandria Sage Punch, Paityn McKenzi Queen, Jacqueline Michelle Ramirez, Eduardo Ramirez Nava, Vanessa Ramirez-Soto, Jahliyah Ramseur, Jazmyne Aireyona Randles, Landon Bruce Rao, Kayla Michelle Rhodes, Ella Thomas Richardson, Sophia Rae Rissell, Jakayra Nicole Robinson, Adrian Rojas, Avigail Rojo-Cadena, Liliana Rojo-Chavez, Lucy Roseman, Payton Annsley Roseman, Christopher Connor Rowe, Caden Jett Roy, Makyla Salene Russell, Magaly Sanchez-Lopez, Jennifer Sarabia-Simental, Jose Meza Saucedo, Alexis Marie Scarberry, Shannon Elizabeth Schwartz, Garrison James Shultz, Marcus Chandler Sigmon, Vance Cline Sigmon, Justin Lance Sigmon, Mason Yates Sills, Carter William Simmons, Edison Sai-Fa Sisanga, David James Sisson, Micah Jamison Slaughter, Ian Danner Smith, Miranda Anne Smyre, Jaquilin Cheyenne Speagle, Nicholas Daniel Spears, Jordan Olivia Spears, Jadon Alvin Spencer, Preslee Alexandra Starnes, Whitney Michelle Stayrook, Keira Renae Stephens, Tara Nichole Stiles, Bryson Carter Stillion, Kyra Ci'anna Stillwell, Christa Ann-Louise Swanner, Parker Elizabeth Sweet, Michael Tapia-Pacheco, James Carey Tate, Andrew Julian Teague, Kayla Thao, Jasmine Nachao Thao, Levi Cole Thompson, Chase Douglas Thweatt, Crescencio Tiscareno Velasco, Will Phillips Tolbert, Jordan Lee Tolley, Timothy Nathaniel Tompkins, Leonardo Andre Torres, Isaias Torres, Phat Tien Tran, Kayla Elizabeth Travis, Ashley Trejo, Ryder Charles Trew, Ashton Tyler Trivette, Marcee Noelle Trouille, Dawson Wade Tucker, Isabella Maria Tupman, Kahmaria Riauna Turner, Gavin Thao Lee Ulloa, Stephanie Valente Gutierrez, Molly Vang, Juliauna Jailia Vang, Maria Elena Vega, Nancy Villeda-Galindo, Bethany Anne Walker, Kaylee Anne Warren, Benjamin Jerad Watson, Elizabeth Hollar Watters, Tyler Lee Werner, Megan Wetz, Kathryn Anne Whalen, Amanda Kay Whisenant, Margaret Elizabeth White, Britiany Cheyenne Whitlock, Brianna M Williams, Katlyn Danielle Williams, Emma June Wilson, Davis Abel Withers, Vivian Estelle Wood, Baylee McKenna Woodard, Dixie Nycole Wright, Mai Xiong, Kuelyncha Xiong, Mai Ta Xiong, Emily Yang, Vong Yang, Carie Goxai Yang, Seth Issac Yang, Jillian Zoosiab Yang, Angel Seeshia Yang, Genesis C Yang, Sinai Zapata and Jagger Manning Zeidel

Clay County

Connor Christopher Bradley

Cleveland County

Amy Nicole Cape and Joshua Scott Melton

Forsyth County

Bryson Kerner Chandler

Gaston County

Chelsea Kissiah, Christina Krieger, Kelbi Jade Stillwell and Lydia J. Weathers

Iredell County

Morgan E. Beam, Anthony Hugarte Benavides, Jimena Benavides Hugarte, Nicole Capach, Adam John Cronce, Nicole Davis, Shannon Victoria Dellinger, Sean Christian Fansler, Olivia Yvonne Godsey, Taylor Gabriel Hartness, Froylan Luna-Luna, Eric Luna-Luna, Autumn Bree Mahala, Morgan Galliher Matthews, David Phillip Karl Quick, Brooke Holiday Shearer, Dominick James Venosa, Daniel Vitanza and Efrain Manuel Zavaleta

Johnston County

Matthew Jacob Hall

Lenoir County

Tatyana Ariel Jordan

Lincoln County

Asheton Rose Beard, Jacob Ryan Beard, Aidan Matthew Beavers, Samuel Clayton Biggerstaff, Caroline Tate Bingham, Ivy Leanne Boggs, Alyssa Ann Botelho, Natalie Danielle Bradley, Brianna Paige Broome, Liam Ryker Clukey, Jack Ryan Flynn, Alexandria Hager Helms, Abigail Marie Helms, Christian Dale Hendricks, Ivonne Dayana Mesen, Alexis Taylor Morrison, Jose A Ramirez Hernandez, Jacob Ethan Russell, Aaliyah Brooklyn Salcedo, Landon Daniel Scronce, Mara Matthews Shrum, Ninfa Ariela Suarez, Rut Esther Torres, Lillian Roxana Vivas, Nina Andrea Volek and Steveon Nicholas Williams

McDowell County

Kristen Danielle Ferguson

Mecklenburg County

Lukas Brian Driggars and Jennifer Lopez-Hernandez

Rowan County

Nathan Antwan Brown

Union County

Sean Kennedy Seale and Carter J. Starnes

Students from other counties who were named to the Dean’s List this past fall semester include Amaris Faith Burgin, Timothy Patrick Flanagan, Frank Steven Fontes, Cole Ethan Fuller, Trey Jameson Larkin, Vania Montserrat Martinez Ramirez, Wesley Tyler Morehead, Ty Austin Reece, Tian Aiden Stevens and Mykie Blade Xiong